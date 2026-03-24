Agencias

La siderúrgica brasileña CSN obtiene un crédito de 1.037 millones de bancos como Morgan Stanley o HSBC

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La brasileña Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ha informado de que un grupo de bancos, entre los que están Morgan Stanley o HSBC, le ha extendido una línea de crédito de 1.200 millones de dólares (1.037 millones de euros) para aliviar las preocupaciones existentes sobre su capacidad para hacer frente a su deuda a corto plazo.

Según ha indicado 'Bloomberg', el préstamo servirá de apoyo hasta que CSN pueda desinvertir de ciertos de sus activos para levantar liquidez por otras vías. La empresa ha comunicado que empleará los fondos del créditos para refinanciar su deuda y pagar gastos relacionados.

Entre las entidades internacionales intervinientes se encuentran Morgan Stanley, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole y BNP Paribas, mientras que, del lado brasileño, también figuran Banco Bradesco, Banco XP y la filial estadounidense en Nueva York del Banco do Brasil.

En este sentido, CSN presentó el 13 de marzo sus resultados anuales de 2025, ejercicio durante el que se registraron unas pérdidas netas de 1.507 millones de reales (247,5 millones de euros), un 2% menos que los 'números rojos' contabilizados doce meses antes.

Durante el mismo tiempo, los ingresos subieron un 2,5%, hasta los 44.798 millones de reales (7.356 millones de euros), pero la deuda neta también repuntó un 15,4% interanual y alcanzó los 41.218 millones de reales (6.768 millones de euros).

Por otra parte, hace cuatro días se supo que el multimillonario brasileño Joesley Batista está en conversaciones con CSN para comprar su división cementera, que también tiene a Votorantim y Huaxin Cement como interesadas. Batista también se habría mostrado dispuesto a hacerse con la unidad de extracción de minerales de CSN.

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