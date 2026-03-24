Intermundial inicia su actividad en Colombia con su propia web de venta directa y apunta a Estados Unidos

Intermundial refuerza su expansión internacional en Latinoamérica con el inicio de su actividad en Colombia, a través del lanzamiento de su propia web de venta directa de seguros de viaje, mientras que Estados Unidos figura entre sus próximos objetivos, según ha informado en un comunicado.

Esta operación se enmarca dentro de la meta de elevar del 5% al 30% el peso de la facturación exterior de la compañía en los próximos años, después de debutar en la región en 2016, con su entrada en México, y sumado al reciente la lanzamiento operativo en Ecuador.

Para la aseguradora, Latinoamérica concentra actualmente el principal foco de ese crecimiento por su potencial turístico, el aumento de la movilidad internacional y la oportunidad de desarrollar una presencia regional "más sólida".

En el mercado colombiano, Intermundial no parte de cero ya que registraba una demanda creciente de viajeros colombianos que contrataban productos a través de su plataforma digital española, principalmente seguros de visado Schengen.

Por tanto, con este lanzamiento, la oferta de la firma incluye planes con coberturas médicas de hasta 300.000 dólares para viajes internacionales, además de servicios de asistencia 24 horas y otras prestaciones complementarias.

En palabras del CEO de Intermundial, Manuel López, Colombia reúne dos factores clave: "un mercado emisor en crecimiento y un viajero cada vez más familiarizado con la contratación digital".

"Llegamos, además, con una idea clara: el seguro de viaje ya no es solo una cobertura económica, sino un servicio integral que acompaña al viajero antes, durante y después del viaje", ha añadido.