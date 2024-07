EEUU dice que Putin "intenta" aparentar que no está "aislado" del mundo con la visita de Modi

El Gobierno de Estados Unidos ha considerado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "intenta" aparentar que no está "aislado" del mundo al recibir al primer ministro de India, Narendra Modi, para un encuentro bilateral mientras que en Washington se está celebrando la Cumbre de la OTAN, que celebra su 75 aniversario. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Ryder, ha sostenido que "el mundo está centrado" en la Cumbre de la OTAN, pero "nadie se sorprende" si Putin "intenta representar esta visita de una manera que busque demostrar de algún modo que no está aislado del resto del mundo". "El hecho es que la guerra por elección de Putin ha aislado a Rusia del resto del mundo, y le ha salido muy cara. Su guerra de agresión ha tenido un gran coste y los hechos lo confirman", ha remarcado durante una rueda de prensa. Ryder ha recordado que Rusia e India mantienen una relación desde hace tiempo, pero este último es un socio estratégico para Estados Unidos, con el que mantienen un "diálogo pleno y franco que incluye su relación" con las autoridades rusas. "Confiamos en que India apoye los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera para Ucrania", ha aseverado. En este sentido, ha indicado que el líder de la democracia más grande del mundo antes de llegar a Moscú se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que le "ofreció garantías" sobre hacer "todo a su alcance para apoyar una solución pacífica a la guerra". Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha agregado que cree que está "relación de larga data de India con Rusia le da la capacidad de instar a Putin a poner fin a su brutal guerra, una guerra no provocada en Ucrania". "Corresponde a Putin poner fin a la guerra. Putin comenzó la guerra, y Putin puede poner fin a la guerra", ha concluido. Durante el encuentro entre el presidente ruso y el jefe de Gobierno indio, ambos destacaron la importancia de "lograr urgentemente poner fin al conflicto con una resolución pacífica mediante el diálogo y la diplomacia, con la inclusión de ambas partes". Modi trasladó a Putin que su país está "dispuesto" a conceder "cualquier tipo de ayuda para contribuir a la paz en Ucrania".

