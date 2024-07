China niega haber bloqueado la evacuación de un militar filipino herido en aguas en disputa

Las autoridades de China han negado este miércoles haber bloqueado la evacuación de un militar filipino herido en el atolón Second Thomas, también conocido como Ayunguin, después de que Manila acusada a Pekín de utilizar algunos de sus buques para bloquear el proceso de traslado en aguas en disputa del mar de China Meridional. La Guardia Costera china ha afirmado que permitió a Filipinas evacuar de forma efectiva a "una persona enferma que se encontraba en un buque de guerra encallado ilegalmente" y ha aludido a "motivos humanitarios" para ello. No obstante, ha confirmado que ha "supervisado y verificado" que estos movimientos se realizaban de acuerdo a la ley. La Armada de Filipinas había indicado que el paciente, militar filipino, había sido trasladado del 'BRP Sierra Madre', el buque encallado hace ya 25 años, a un hospital de la estación de Camp Ricarte, en Puerto Princesa. Según un comunicado, los guardacostas filipinos "se enfrentaron a numerosas maniobras de obstrucción y retraso" por parte de sus homólogos chinos, pero "se mantuvieron firmes". Ahora, el portavoz de los guardacostas chinos, Gan Yu, ha aseverado que la parte filipina "ignoró los hechos y los exageró maliciosamente para engañar a la comunidad internacional". "Los guardacostas chinos seguirán llevando a cabo actividades de protección de los derechos y de aplicación de la ley en las aguas jurisdiccionales de China de acuerdo con la ley y salvaguardarán resueltamente la soberanía territorial y los derechos e intereses marítimos del país", ha declarado Gan, según informaciones del diario 'South China Morning Post'. No obstante, ha recordado que China posee la "soberanía indiscutible" sobre las islas Nansha, también conocidas como Spratly, e incluso el arrecife de Renai --nombre con el que China se refiere al Ayunguin-- y sus aguas colindantes.

