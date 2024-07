Álvaro Muñoz Escassi, indiferente ante el enfado de María José Suárez por su polémica entrevista: "¡Qué barbaridad!"

Este viernes, Álvaro Muñoz Escassi plantaba cara al escándalo que ha protagonizado las últimas semanas, sentándose en el plató de ‘De Viernes’ para dar su versión de su ruptura con María José Suárez y hablar de la extorsión que habría sufrido por parte de una mujer transexual con la que mantuvo una relación sexual. Durante la entrevista, Escassi defendió que no había sido infiel a la modelo sevillana porque, según él, mantenían una 'relación abierta' de la que Suárez era plenamente consciente, algo que parece que ella desconocía por completo: "Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje". A pesar de las duras palabras de su expareja, el jinete ha optado por no responder directamente. Cuando el equipo de Europa Press ha querido conocer su opinión sobre las declaraciones de María José, él se ha mostrado abrumado y únicamente ha exclamado: "¡Qué barbaridad!", sin entrar en detalles sobre sus sentimientos respecto a haber sido tildado de mentiroso. Manteniendo la calma y siguiendo con sus rutinas diarias, Álvaro ha sido visto recogiendo a su hijo en la estación del AVE, evitando responder a las preguntas de los periodistas acerca de si teme que María José Suárez dé su versión completa sobre la ruptura.

Compartir nota: Guardar Nuevo