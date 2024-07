Vicky Martín Berrocal, sin palabras tras la sorprendente confesión de su expareja, Álvaro Muñoz Escassi

Disfrutando de su soltería tras su reciente ruptura con Enrique Solís, y asegurando que está "feliz" a pesar de que prefiere no revelar los detalles del fin de su relación con el hijo de Carmen Tello tras apenas 4 meses de amor, Vicky Martín Berrocal no se ha perdido el segundo concierto de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu. Acompañada por su hermana Rocío Martín Berrocal, y presumiendo de tipazo con un top negro que dejaba a la vista su abdomen y pantalón fluido de talle alto en el mismo color, la diseñadora ha dado la callada por respuesta a todas las preguntas de Europa Press y se ha limitado a confesar que está "feliz" con su recién estrenada soltería. Ni una palabra sobre las bonitas palabras que le ha dedicado Enrique afirmando que es una mujer "encantadora" y una "gran luchadora", y revelando que a pesar de que lo suyo no funcionó continúan siendo "muy amigos". "Qué de preguntas" ha exclamado Vicky sin responder a las declaraciones del empresario, que también ha salido al paso de los rumores de infidelidad dejando claro que no hubo terceras personas en su ruptura. Dejando en el aire qué planes tiene para este verano y si le gustaría volver a enamorarse, la tertuliana de 'TardeAR', también se ha desmarcado de las declaraciones de Álvaro Muñoz Escassi confesando en '¡De viernes!' sus gustos sexuales, sin ocultar que ha mantenido relaciones con mujeres transexuales. Una exclusiva sobre la que Vicky, con la que el jinete tuvo un romance en 2002 -de hecho, ahí fue cuando él saltó a la fama- ha evitado pronunciarse, dejando en el aire si le ha sorprendido lo que ha contado sobre su relación con María José Suárez.

