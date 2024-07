Bukele advierte: "Bajen los precios de la comida o habrá problemas"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha lanzado una advertencia a las empresas vinculadas al sector de la alimentación y ha denunciado la existencia de cárteles. "A los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos (...): Bajen los precios de la comida o habrá problemas", ha apuntado Bukele en una comparecencia pública. "Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después", ha añadido parafraseándose a sí mismo con la advertencia a las pandillas en 2019 y refiriéndose a la guerra abierta a los grupos criminales desatada por Bukele. El dirigente salvadoreño ha reconocido que por "algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas", pero ha advertido de que "ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos sino que en puntos ciegos, por sobornar a gente de aduanas, por declaraciones falsas" que sí son delito. "Estábamos ocupados con las pandillas. No teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos. Pero ahora sí tenemos tiempo", ha argumentado. "Yo espero que mañana los alimentos estén a precio más bajo de lo que estaban ahora", ha remachado.

