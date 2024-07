Sábado, 6 de julio de 2024 (04:00 GMT)

REINO UNIDO ELECCIONES

Starmer arma un equipo compacto y sin aristas ideológicas para reconstruir el Reino Unido

Londres (EFE).- El nuevo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, desveló este viernes un gabinete sin grandes sorpresas que lleva años engrasado por su trabajo conjunto en la oposición para permitirle gobernar desde el primer día. Apenas unos minutos después de haber pronunciado su primer discurso a las puertas del número 10 de Downing Street, tras haber recibido el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar gobierno, Starmer llamó uno por uno a los componentes de su Ejecutivo.

REINO UNIDO ELECCIONES

La UE invita a Keir Starmer a colaborar estrechamente en desafíos de "interés común"

Bruselas (EFE).- Los presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, Charles Michel, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, felicitaron al líder laborista, Keir Starmer, por su "histórica" victoria en las elecciones legislativas en el Reino Unido e invitaron al político británico a colaborar estrechamente con la UE en desafíos de "interés común". "Felicidades Keir Starmer por una histórica victoria electoral en el Reino Unido. La Unión Europea y el Reino Unido son socios cruciales que cooperan en todas las áreas de interés mutuo para nuestros ciudadanos", publicó Michel en la red social X.

OTAN CUMBRE

EE.UU. evita comprometerse con la "irreversible" adhesión de Ucrania en la OTAN

Washington (EFE).- Estados Unidos prometió este viernes que la Cumbre de la OTAN de la próxima semana en Washington concluirá con un comunicado conjunto en apoyo al proceso de adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, pero evitó comprometerse con incluir la palabra "irreversible", como ha pedido Kiev. "Esperamos que la declaración de la cumbre, que aún se está negociando, incluya señales muy fuertes de apoyo al ingreso de Ucrania y que también subraye la importancia de que Ucrania haga reformas en materia económica, de seguridad y democracia", explicó a la prensa una fuente de la Administración de Joe Biden. La misma fuente eludió la pregunta sobre si se incluirá o no la palabra "irreversible" en el comunicado final, una petición que ha hecho el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

UCRANIA GUERRA

Orbán se reúne con Putin en Moscú y defiende su papel mediador entre las críticas desde la UE por su viaje

Moscú/Bruselas, (EFE).- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, afirmó este viernes que su país es uno de los pocos que están actualmente en condiciones de mediar entre Rusia y Ucrania, al reunirse en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin. El jefe del Gobierno húngaro llegó este viernes a Moscú en una visita de trabajo no anunciada, que él mismo calificó de "misión de paz" en una publicación en la red social X nada más llegar a la capital rusa. La Unión Europea rechazó inmediatamente esta iniciativa de Orbán -cuyo país ejerce la presidencia semestral de turno de los Veintisiete- e indicó que éste no le representa como negociador ante el Kremlin.

EEUU ELECCIONES

Biden asume la culpa de su mal debate ante Trump y dice no recordar si lo vio después

Washington (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, se atribuyó este viernes la culpa de su mal debate frente al exmandatario Donald Trump (2017-2021), señaló que no fue reflejo de que le pase "algo grave" y dijo no recordar si había visto después ese cara a cara dialéctico. "Fue exclusivamente mi culpa, no de nadie más. Fue un mal episodio, no nada grave. Estaba exhausto. No escuché a mi instinto", dijo en un extracto de la entrevista concedida al canal ABC, que la difundirá completa este mismo viernes. En su debate del 27 de junio frente a Trump se le vio titubeante e incapaz tanto de acabar algunas frases como de rebatir las mentiras del expresidente republicano, que en un momento de ese encuentro llegó a decir que ni siquiera Biden sabía lo que estaba diciendo.

EEUU ELECCIONES

Biden dice que solo abandonará la contienda electoral si se lo pide "el Todopoderoso"

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró este viernes en una esperada entrevista tras el debate presidencial de la semana pasada que la única posibilidad de abandonar de la carrera presidencial será que "el Señor Todopoderoso" se lo pida. "Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar", dijo Biden tras ser cuestionado por el periodista George Stephanopoulos en una entrevista emitida por la ABC, que levantó mucha expectación porque era la primera tras la debacle del debate electoral de la semana pasada. La respuesta de Biden (81 años) llegó después de que Stephanopoulos le cuestionara sobre cómo reaccionaría si el líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer (73), y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (84 años), expresaran sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder.

IRÁN ELECCIONES

El reformista Masud Pezeshkian gana las elecciones presidenciales en Irán

Teherán (EFE).- El reformista Masud Pezeshkian se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Irán y se convertirá en el próximo presidente del país, informó la agencia estatal IRNA. Los iraníes votaron ayer entre el reformista Masoud Pezeshkian, quien busca una apertura del país, y el ultraconservador Saeed Jalili, opuesto a Occidente, para suceder al presidente Ebrahim Raisí, quien murió en un accidente en mayo. Ambos políticos lograron el mayor número de votos en la primera vuelta de hace una semana, en la que el reformista logró una ligera ventaja.

FRANCIA ELECCIONES

La campaña francesa concluye con la ultraderecha más lejos de la mayoría absoluta

París (EFE).- La ultraderecha de Marine Le Pen parece más lejos de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional francesa al cierre este viernes de la campaña para la segunda vuelta del domingo, aunque queda pendiente la cuestión de la gobernabilidad del país. La campaña concluye a medianoche en las 501 circunscripciones que no eligieron a su diputado en la primera vuelta, con los distintos candidatos apurando hasta el final para tratar de obtener los últimos votos.

ISRAEL PALESTINA

Siete palestinos mueren en choques en una redada israelí en Yenín, en el norte de Cisjordania

Jerusalén (EFE).- Siete palestinos murieron este viernes en enfrentamientos desatados por una incursión militar del Ejército israelí en la zona de Yenín, en el norte de Cisjordania ocupada, cuatro de ellos por el ataque de un dron, confirmaron las autoridades palestinas. Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05), y en lo que va de año más de 240 palestinos han muerto por fuego israelí, la mayoría milicianos o atacantes pero también civiles, incluidos unos 50 menores, según el recuento de EFE, tras cerrar 2023 como el año más letal en dos décadas, con más de 520 muertos.

ISRAEL PALESTINA

Israel mandará a su equipo la próxima semana a Doha para negociar acuerdo con Hamás

Jerusalén (EFE).- El Gobierno israelí anunció este viernes que la próxima semana mandará a su equipo negociador a Doha para continuar las negociaciones indirectas con Hamás sobre un acuerdo de tregua y liberación de rehenes en la Franja de Gaza. "Se determinó que la próxima semana saldrá un equipo para continuar las negociaciones. Aún hay brechas entre las partes", indicó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

HAITÍ CRISIS

Poderoso jefe de bandas de Haití plantea deponer las armas en pos de un diálogo nacional

Puerto Príncipe (EFE).- El expolicía haitiano Jimmy Cherisier, el líder de bandas armadas más poderoso del país, planteó este viernes al primer ministro, Garry Conille, deponer las armas en procura de entablar un diálogo nacional con miras a recuperar la paz. "Hemos decidido anunciar públicamente que nuestra estrategia de deponer las armas para facilitar el diálogo nacional y fomentar la paz ya está escrita en blanco y negro en nuestra agenda", declaró ante los medios Cherisier, alias 'Barbecue', quien dirige la coalición de bandas armadas Vivre Ensemble (Vivir Junto). Con chaqueta roja granate y gafas, fue otro 'Barbacue' quien compareció hoy ante la prensa, con un discurso escrito.

HURACANES ATLÁNTICO

El centro de Beryl emerge sobre el Golfo de México y Texas está bajo alerta de huracán

Miami (EFE).- La costa de Texas se encuentra bajo alerta de huracán por el avance de Beryl, que tocó tierra la madrugada de este viernes como huracán categoría 2 al norte de Tulum, en el Caribe mexicano, se degradó a tormenta tropical y ahora amenaza a este estado del sur de EE.UU.. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense indicó en su boletín más reciente, que el ojo de Beryl está a punto de salir a aguas del suroeste del Golfo de México y luego se desplazará hacia el noreste mexicano y el sur de Texas el fin de semana. Beryl se encuentra a 0 kilómetros al este de Progreso (México) y a 935 kilómetros (580 millas) al este-sureste de Brownsville, en Texas, señaló el NHC.EFE

int/gad/lnm/rrt