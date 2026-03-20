PACMA exige la inclusión urgente de perros de caza en la Ley de Bienestar Animal con una concentración ante el Congreso

El documento presentado ante los consulados españoles destaca casos concretos de abandono y maltrato que afectan a galgos y podencos una vez finaliza la temporada de caza, así como deficiencias en la cría, atención veterinaria y transporte de estos animales. PACMA, acompañado por el partido animalista alemán y varias organizaciones internacionales, promovió una concentración frente al Congreso de los Diputados para solicitar que los perros de caza sean incorporados sin excepción a la Ley de Bienestar Animal, argumentando que la normativa actual permite situaciones de “desigualdad injustificada” en el trato de estos animales, según consignó Europa Press.

Durante la protesta, los participantes entregaron formalmente una carta dirigida a varios consulados españoles en países como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte, Suiza, Austria, Argentina y México. Según publicó Europa Press, en este documento se expresa preocupación sobre el marco jurídico aplicable a los perros empleados en actividades cinegéticas en España y se advierte que la exclusión específica de estos animales de la legislación vigente genera “un importante déficit de protección”.

El texto resalta que la excepción legal para los perros de caza contraviene, a entender de los firmantes, principios constitucionales como la igualdad ante la ley y presenta incompatibilidades con normativa europea. La carta remite en particular a la normativa de la Unión Europea, el Código Penal, el Código Civil y el Convenio Europeo de protección de animales de compañía. El medio Europa Press añadió que los autores del escrito observan que la consideración de los animales como “seres sintientes” reconocida a nivel europeo no realiza distinciones en función de su uso, incluyéndose de pleno derecho a los perros utilizados por cazadores.

Como parte del argumento, el documento recopila situaciones de abandono recurrente de galgos y podencos, así como la existencia de instalaciones de cría sin controles efectivos, atención veterinaria insuficiente, y condiciones de transporte inadecuadas. Además, recoge la denuncia de casos en los que los perros permanecen permanentemente atados y carecen de mecanismos de protección frente a condiciones meteorológicas adversas. Según detalló Europa Press, las entidades firmantes aseguran que este tipo de circunstancias escapan al control de la normativa administrativa y que esto limita el margen de acción sancionadora y de intervención de las autoridades responsables.

El texto entregado cuenta con el respaldo del eurodiputado alemán Sebastian Everding y representantes de colectivos como Windhund-Netzwerk e.V., Mastines en la calle, Plataforma NAC, Münchner Galgomarsch y Kölner Galgo-Marsch, además de registrar el apoyo de ciudadanos y organizaciones internacionales centradas en la defensa de los derechos de los animales.

El propósito central, según la información aportada por Europa Press, es reclamar una reforma legislativa que equipare la protección otorgada a los perros de caza con la ya existente para otros animales de compañía en España. Los colectivos firmantes sostienen que una regulación uniforme evitaría el trato desigual y ayudaría a reducir la incidencia de prácticas consideradas deficientes en el bienestar de estos animales.