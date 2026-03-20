Fernando Ónega, Down España o Fundación ONCE Perro Guía, entre los 14 galardonados en Premios Luchadores de Hortaleza

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha sido uno de los galardonados destacados por su trabajo sostenido en defensa de los derechos humanos y su lucha permanente contra la discriminación y el odio, según detalló el Ayuntamiento de Madrid. Este reconocimiento formó parte de la entrega de la primera edición de los Premios Luchadores de Hortaleza, en la que se reconoció la labor de 14 personas, entidades e instituciones que han dedicado sus esfuerzos a la inclusión social y a la autonomía de individuos con discapacidad. De acuerdo con el comunicado oficial, estos premios buscan subrayar la contribución de quienes actúan activamente por eliminar barreras y reducir las diferencias en la sociedad.

El acto, celebrado en el Salón de Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza y presidido por el concejal del distrito, David Pérez, incluyó la distinción de diferentes figuras provenientes de los ámbitos social, sanitario y periodístico, según publicó el Ayuntamiento. En sus palabras, el objetivo de la iniciativa es rendir tributo al “trabajo de personas e instituciones que se han caracterizado por su compromiso, por eliminar barreras, reducir diferencias y mejorar la convivencia”. El concejal remarcó también la necesidad de valorar “la dedicación de tiempo, el esfuerzo y el sacrificio” que han invertido quienes se han destacado en estas áreas “para hacer que nuestra sociedad sea mejor”.

Uno de los bloques de los premios estuvo centrado en la trayectoria, la defensa de valores públicos y la convivencia. Tal como informó el Ayuntamiento de Madrid, el periodista Fernando Ónega fue distinguido por su prolongada carrera en los medios y su dedicación a la palabra pública y a la convivencia democrática. En ese grupo también fue homenajeado Manuel Martínez-Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), por su defensa de la excelencia sanitaria y de los principios que elevan el ejercicio de la medicina, junto a Mario Ledesma, creador del Laboratorio de la Contratación, quien recibió el premio por su afán en la integridad y transparencia en el ámbito de la contratación pública.

El apartado dedicado a discapacidad, inclusión y autonomía personal incluyó premiados como Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA), quien fue resaltado por su trabajo enfocado en lograr mayor accesibilidad e inclusión. Según reportó el Ayuntamiento, el redactor de Servimedia, Nino Olmeda, también recibió reconocimiento debido a su labor periodística orientada a visibilizar la realidad y los derechos de las personas con discapacidad. Entre las instituciones distinguidas en este bloque se encuentran la Fundación ONCE Perro Guía, por su impacto en la movilidad y la autonomía de personas con discapacidad visual, y Down España, por su permanente actividad en favor de la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas con síndrome de Down.

La Fundación Inclusión y Apoyo-APROCOR fue otra de las entidades reconocidas por su apuesta por la empleabilidad, la formación y el impulso de la autonomía en personas con discapacidad intelectual. De igual modo, la Fundación Oxiria recibió el premio por sus iniciativas orientadas a incrementar la inclusión y la calidad de vida de personas con discapacidad, mientras que la Asociación Autismo Araya resultó premiada por su atención directa y apoyo a familias y personas con trastorno del espectro autista.

En el bloque dedicado a comunidad, acción social y participación, según consignó el Ayuntamiento de Madrid, se distinguió al Centro Santa María de la Paz y sus usuarios, quienes han sido considerados ejemplo de superación y dignidad ante situaciones adversas. Dentro de este grupo, el farmacéutico Fausto González fue homenajeado por toda una vida de servicio en el ámbito de la salud y su proximidad con los habitantes de Hortaleza. Asimismo, la Mesa de Política Social del Consejo de Proximidad obtuvo el reconocimiento por su trabajo en incentivar el diálogo, la participación ciudadana y la mejora de las políticas sociales desde un enfoque cercano a las necesidades locales.

En su intervención, el concejal David Pérez enfatizó la importancia de la inclusión, el cuidado y el respeto a la dignidad como elementos clave en la fortaleza de una sociedad, según declaraciones recogidas por el Ayuntamiento de Madrid durante el acto oficial. Esta iniciativa, enmarcada como la primera edición de los Premios Luchadores de Hortaleza, surge con el propósito de consolidar el reconocimiento social a quienes, desde diferentes posiciones y sectores, han contribuido significativamente a la convivencia, la igualdad y la defensa de los derechos fundamentales.