Quique Llopis: "Diría que firmo estar en la final, pero sé que si quedo séptimo, no volvería satisfecho"

La medalla en un Campeonato del Mundo bajo techo se resiste todavía para Quique Llopis, pero el atleta oriundo de Gandía afronta la cita de Torun con la confianza que le da haber rebajado dos veces el récord de España en los 60 metros vallas y ocupar el séptimo puesto en el ranking mundial de la especialidad. El representante nacional afronta la prueba convencido de su estado óptimo y decidido a buscar un puesto en el podio, a pesar de reconocer el alto nivel competitivo que marca la edición de este año, según publicó Europa Press.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Llopis describe el invierno como un periodo muy bueno para su preparación, expresión que sostiene con los registros alcanzados durante la temporada. La selección española se presenta con una delegación más reducida en comparación con otras ocasiones, pero, tal como indica el propio atleta, cuenta con nombres de calidad como Mohamed Attaoui y Marta García que podrían aspirar a más medallas para el grupo, según consignó Europa Press.

En entrevista publicada por Europa Press en la concentración previa al Mundial, Llopis admitió estar ilusionado con clasificarse para la final, aunque no se conforma con ese objetivo. “Diría que firmo con estar en la final, pero sé que si entro en la final y quedo séptimo no volvería satisfecho, entonces digo que quiero una medalla, sea cual sea el color. Sabemos que sería un objetivo más que cumplido, aunque es muy difícil. El nivel este año en las vallas es altísimo”, declaró el deportista. El valenciano remarcó que la medalla es la única manera de ratificar el alto nivel de la campaña invernal y anotó que llegar en vísperas del ecuador del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 le aporta confianza y deseos renovados para mejorar año tras año.

Las semanas previas al campeonato, según detalló en declaraciones recogidas por Europa Press, transcurrieron con tranquilidad en cuanto a la puesta a punto, priorizando sesiones cortas pero de máxima intensidad, siguiendo lo planificado por el cuerpo técnico. El atleta subraya que el trabajo ya está realizado y que la cita en Torun representa el momento idóneo para ejecutar en competencia todo el esfuerzo invertido en los entrenamientos.

En lo personal, Llopis busca evitar presiones y elude asumir roles de liderazgo dentro de la delegación. “Cada uno tiene su mundo y su historia, ya sea dentro del atletismo o de la delegación”, expresó para Europa Press. Busca que esa tranquilidad lo acompañe durante la prueba, con el objetivo de trasladar a la pista los progresos mostrados a lo largo de la temporada bajo techo. El atleta también explicó que intenta repetir en competencia el rendimiento alcanzado en los entrenamientos y las pruebas previas.

En referencia a su evolución durante la presente campaña, Llopis evaluó positivamente la primera mitad del ciclo olímpico, asegurando que la progresión en su rendimiento le da motivación para los años que faltan hasta Los Ángeles 2028, siempre y cuando las lesiones no interfieran. “Estamos consiguiendo avanzar, progresar, tener cada año un nivel un poco más alto al anterior. Entonces nos da muchísimas ganas y confianza de cara a los años que quedan, obviamente siempre dentro de que nos respeten las lesiones”, afirmó para Europa Press.

Llopis reconoció que existe una autoexigencia constante en su carrera, aunque trata de mantenerla bajo control para no resultar injusto consigo mismo, experiencia que, según sus palabras, comparte con la mayoría de deportistas profesionales. “Soy exigente cuando debo de serlo porque es verdad que los atletas muchas veces somos muy exigentes y llega un punto que llegamos a ser injustos, que a mí me ha pasado y a cualquier atleta le ha pasado seguro. Pero siempre intento sacar lo mejor de mí”, manifestó el corredor para Europa Press.

Sobre el resto de los integrantes de la selección nacional, el atleta expresó optimismo y confianza en el grupo, pese a que la expedición es menos numerosa. Llopis considera que la calidad de sus compañeros puede llevar a España a competir por más medallas en Torun, mencionando expresamente a Attaoui y Marta García como ejemplos de esa fortaleza colectiva, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

Antes de iniciar la competición, Llopis animó a la afición española a seguir el certamen en pista cubierta, al considerarlo especialmente atractivo. Destacó que las pruebas son más explosivas y cortas, y que el ambiente en un recinto cerrado permite un mayor contacto y apoyo del público, lo que genera una experiencia única respecto a las pruebas al aire libre. “Es incluso más bonito de ver que el de aire libre. Al final es una pista más pequeña, se ve mucho mejor las pruebas. Son mucho más explosivas, está más guay incluso de ver que el aire libre. Además, en la pista cubierta es una locura porque se siente mucho más el apoyo de todo el público al estar cerrado”, enfatizó el atleta en diálogo con Europa Press.

La expectativa personal de Llopis, según reiteró a Europa Press, se centra en poder demostrar todo el potencial alcanzado durante la preparación invernal. Considera que el Mundial de Torun es la ocasión adecuada para consolidar sus progresos y concretar el objetivo de colgarse una medalla internacional en una disciplina donde España busca reafirmar su protagonismo.