Saliba: "Maignan nos salva cuando la defensa no hace el trabajo"

Hamburgo (Alemania), 5 jul (EFE).- William Saliba, defensa de Francia, alabó este viernes a su portero Mike Maignan, uno de los mejores de su equipo durante toda la Eurocopa, y reconoció que, cuando la parte de atrás del combinado galo falla, siempre aparece su guardameta para salvarles.

"La defensa es sólida. Y luego está Maignan, que nos salva cuando la defensa no hace el trabajo. Somos sólidos, sólo nos falta marcar goles, pero ya llegarán. En el plano individual, estoy contento. El entrenador me dio confianza y de momento estoy haciendo una buena Eurocopa. Pero no ha terminado. Todavía queremos mantener la portería a cero", señaló.

También habló el mismo Maignan, que señaló estar "feliz por todos" sus compañeros y reconoció que el choque ante Portugal "no fue fácil", aunque dejó claro que Francia es "muy sólida defensivamente".

"No flaqueamos en los penaltis y eso marcó la diferencia", concluyó. EFE

jjl/id