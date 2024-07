Escassi huye despavorido tras salir a la luz la identidad de la persona con la que fue infiel a María José Suárez

Golpe sobre la mesa de Álvaro Muñoz Escassi, que después de una semana en la que las informaciones y rumores sobre los detalles de la infidelidad que provocó su ruptura con María José Suárez no han dejado de correr como la pólvora, ha decidido romper su silencio y contar, de primera mano, la verdad. Lo hará esta noche en el plató de '¡De viernes!' y la expectación es máxima, puesto que se espera que aclare qué decía el correo electrónico que la modelo recibió de su presunta examante y que dinamitó su relación; si es cierto que sufrió una 'extorsión' por parte de esta persona para que le pagase una deuda de 1700 euros a cambio de su silencio; y su identidad, pues en las últimas horas ha salido a la luz que sería una mujer transexual de 29 años y origen colombiano llamada Valeri, que a su vez estaría negociando una exclusiva para relatar su versión de la historia. Consciente de que está entre las cuerdas, Escassi se está refugiando en estos momentos en su entorno más cercano. Uno de sus grandes apoyos, su hija Anna Barrachina, con la que se ha reencontrado este jueves en Madrid y a la que ha dedicado un significativo mensaje en redes sociales: "Cuando lo que más quieres está contigo. Tu también lo has estado sin tener que hacerlo" ha escrito junto a una foto con la joven. También ha encontrado comprensión y cariño en su amigo José Luis López 'El Turronero', anfitrión de la fiesta en la que se le vio de lo más cómplice con Hiba Abouk -que estaría muy enfadada con el jinete por haberla 'usado' como cortina de humo para desviar la atención de la identidad de su amante y del correo electrónico que dinamitó su historia de amor con María José- y con el que ha reaparecido en un céntrico hotel de la capital. Ambos han mantenido una relajada conversación en el hall hasta que, al ver a la prensa en el exterior, Escassi ha desaparecido de la escena intentando dar esquinazo a las cámaras. Minutos después salía del lugar utilizando una puerta lateral y, dejando claro que no hablará hasta que se siente en '¡De viernes!' se ha echado a correr a toda velocidad por las calles de Madrid, huyendo despavorido durante varios minutos hasta que por fin ha conseguido perder a los reporteros a base de zancadas.

Compartir nota: Guardar Nuevo