Daniel Muir, exjugador de NFL, acusado de obstrucción de la justicia y agresión doméstica

Redacción Deportes, 3 jul (EFE).- Daniel Muir, ex jugador de la NFL, fue acusado este miércoles de obstrucción de la justicia y agresión doméstica contra su hijo de 14 años que se encontraba desaparecido, por lo que fue llevado a prisión.

El chico fue encontrado más temprano por la Policía Estatal de Indiana, luego de que ésta ejecutó una orden de allanamiento en la casa de la familia, según un comunicado del Departamento de Policía.Bryson, nombre del hijo del jugador, había sido visto por última vez el 16 de junio luego de que salió de su casa en Ohio.

Daniel Muir, quien tiene 40 años, además de agresión doméstica está acusado de obstrucción de la justicia. Su esposa, Kristin, también está acusada por éste último delito; también está en la cárcel.

Según el informe policial la madre de Kristin, Cheryl Wright, observó hace un par de semanas que el chico de 14 años tenía un ojo morado, el labio partido y la cara hinchada.

“Dijo que su padre lo había hecho, pero no estaba enojado. Me dijo que se lo merecía y que estaba bien. Entonces le dije que no era así y que nadie debería golpear a sus hijos de esa manera, no si los ama”, explicó Chery a la policía.

Bryson se encuentra ahora bajo la custodia del Departamento de Servicios Infantiles del condado de Cass.

Daniel Muir es un ex tackle defensivo que jugó siete años en la NFL. Su primer equipo fueron los Green Bay Packers en la temporada 2007.

Pasó dos campañas en los Indianapolis Colts, luego de permanecer en el equipo de prácticas de los Rams, Colts y Packers, entre 2012 y mediados del 2013, terminó su carrera en los Raiders.

En su tiempo en la NFL actuó en 56 partidos en los que acumuló 128 tackleadas, 1,5 capturas y un pase defendido.

Luego de su retiro, Muir se dedicó a dar discursos de motivación y desarrollo personal. EFE

