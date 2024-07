Rusia asegura haber repelido un ataque con lanchas ucranianas contra un importante puerto en el mar Negro

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles haber repelido un ataque lanzado por las tropas ucranianas con dos lanchas no tripuladas contra el importante puerto de Novorosíisk, situado en el suroeste de Rusia y en el que la Flota del Mar Negro rusa tiene numerosos buques de guerra empleados en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022. El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en su cuenta en Telegram que "los sistemas de defensa en el mar Negro destruyeron dos lanchas no tripuladas que se dirigían a Novorosíisk", horas después de que el alcalde de la ciudad, Andrei Kravchenko, emitiera una señal de alerta tras detectarse el intento de ataque contra la zona portuaria. El propio Kravchenko ha recalcado en Telegram que esta alerta "ha sido cancelada" y ha agregado que "no hay peligro para los residentes en esta ciudad heroica". "Doy las gracias al personal militar por su rápida respuesta y por su defensa de la ciudad heroica y a los medios por informar a la población", ha remachado. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso ha recalcado que los sistemas de defensa aérea han derribado diez drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra la capital, Moscú, y las regiones de Bélgorod y Briansk. Así, ha dicho que cinco aparatos han sido derribados en Bélgorod, cuatro en Briansk y uno en la región de Moscú. La ciudad de Novorosíisk, situada en la región de Krasnodar, fue objetivo de varios ataques en mayo, incluido el derribo de 44 drones el 17 de mayo, una oleada de ataques que se saldó con daños materiales en decenas de edificios, según las autoridades, que sin embargo no se pronunciaron sobre víctimas.

