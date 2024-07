Plus Ultra Líneas Aéreas celebra dos años de su ruta entre España y Colombia con cuatro frecuencias semanales

Plus Ultra Líneas Aéreas ha celebrado el segundo aniversario de sus rutas entre España y Colombia con la ampliación a cuatro frecuencias semanales entre Madrid y Bogotá. Además, la aerolínea ha conmemorado el aniversario con un evento en cada uno de los destinos colombianos a los que vuela, con la presencia de su equipo español, sus representantes en Colombia y profesionales del sector. La historia entre Plus Ultra Líneas Aéreas y Colombia inició el 2 de julio de 2022, cuando la aerolínea inauguró sus operaciones al país latinoamericano con un vuelo triangular entre Madrid, Bogotá y Cartagena de Indias. A partir del próximo jueves, contará con cuatro frecuencias a la semana: los lunes, miércoles, jueves y sábados. En palabras del director general de Negocios, Alejandro Delgado, estas cuatro frecuencias son reflejo de una operación exitosa. "Estamos muy orgullosos del desarrollo de nuestra ruta, y felices de anunciar que mañana inauguramos nuestra cuarta frecuencia para responder a la alta demanda del verano", ha señalado Plus Ultra Líneas Aéreas ha crecido notablemente a lo largo de todos sus años de actividad, pasando por hitos como su incorporación a IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y la obtención de la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit) el año pasado. Esta certificación garantiza que cumple con los más altos estándares y requisitos de la industria aeronáutica mundial.

