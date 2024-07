Pau Cubarsí: "Conseguir un reto como los Juegos Olímpicos sería impresionante"

El jugador de la selección española Pau Cubarsí aseguró que poder disputar los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y hacerse con la medalla de oro olímpica sería algo "impresionante", si bien tiene claro que aunque está yendo "todo muy rápido" se siente "tranquilo" y con ganas de debutar en unos Juegos que son "uno de los mayores retos" para un futbolista. "Está yendo todo muy rápido, pero yo me siento tranquilo, intento ser yo mismo y no desviarme de lo que soy. La familia siempre me ayuda en eso, y lo enfoco como si fuera un juvenil más a trabajar con todo el equipo e intentar conseguir un reto como los Juegos Olímpicos, que serían una cosa impresionante", explicó Cubarsí en unas declaraciones difundidas por la Selección Española. Cubarsí afirmó que los Juegos Olímpicos son "uno de los mayores retos de un futbolista" y que los está enfocando "con mucha ilusión y mucho trabajo", con el objetivo de "hacer un buen grupo estos 20 días de concentración para intentar ganar el oro". "Tenemos muchas ganas, yo el que más seguramente porque tengo unas ganas tremendas, y estamos muy ilusionados y con ganas de que empiece el primer partido", señaló el joven central del FC Barcelona. La noticia de la convocatoria para París le pilló entrenando en el gimnasio. "Yo quería estar ahí, me estaba preparando, y cuando entré en Instagram y vi la noticia, me alegré mucho", confesó. El blaugrana reconoció que le han acogido bien, y que sus compañeros son buenos chicos. "Hay algunos más jóvenes y otros más veteranos, pero creo que somos un buen grupo, una buena familia y me están ayudando bastante", concluyó.

