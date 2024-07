Israel confisca 12,7 kilómetros cuadrados en Cisjordania, la mayor incautación en décadas

Las autoridades israelíes han aprobado la confiscación de 12,7 kilómetros cuadrados de terreno en Cisjordania, una incautación sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993 que llega en plena escalada de tensiones en la zona, según la ONG Peace Now. La Administración Civil israelí acordó esta incautación masiva el 25 de junio, pero el texto no se ha publicado hasta este miércoles. Con este nuevo anuncio, que afecta a una zona situada en el noreste de Cisjordania, ascienden ya a 23,7 kilómetros cuadrados las tierras confiscadas este año. La declaración de la soberanía israelí sobre ciertos territorios implica la confirmación de una ocupación ilegal a ojos del Derecho Internacional y bloquea 'de facto' que los palestinos puedan tener acceso a estas áreas. En el caso de la última medida, garantiza a Israel una continuidad territorial entre distintos asentamientos de colonos. Para Peace Now, que examina este tipo de movimientos, las incautaciones constantes evidencian que tanto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como el responsable de Finanzas, Bezalel Smotrich, bajo cuya cartera recaen las competencias de Administración Civil, "están decididos a luchar contra el mundo entero y los intereses del pueblo de Israel para beneficiar a un puñado de colonos". "Queda claro que este conflicto no puede resolverse sin un acuerdo político que establezca un Estado palestino junto al de Israel. Sin embargo, el Gobierno israelí elige complicarlo y distanciarnos de la posibilidad de paz", ha lamentado la ONG en un comunicado.

