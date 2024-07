Miguel Falomir reivindica que el Prado es un museo "abierto" a la vanguardia, a las mujeres artistas y a América

El director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir, ha reivindicado que la pinacoteca en su futuro más inmediato está "abierta" a la vanguardia, a la introducción de mujeres pintoras y a América. Así lo ha señalado este martes durante la inauguración del curso ‘El Prado del Siglo XXI’, organizado por la Fundación Amigos del Museo del Prado, en colaboración con la Universidad Complutense. "Estoy muy interesado en dejar muy claro que el Museo del Prado no es una institución cerrada. Es un museo abierto y absolutamente en vanguardia", ha afirmado Falomir, que ha enumerado algunos de los principales retos que enfrenta la pinacoteca, como la expansión geográfica. En este sentido, Falomir ha recordado que cuando el Prado abrió sus puertas en 1819 llegaron varias obras americanas procedentes de la antigua colección real, pero avanzado el siglo XIX perdieron su "halo de obras maestras" y fueron relegadas saliendo de sus instalaciones. "Siendo justos con la historia, lo que tiene que hacer el Museo del Prado es contemplar que América es una dimensión dentro de las colecciones reales, de donde proceden la mayor parte de nuestras colecciones", ha indicado. Al respecto, ha ensalzado la pintura filipina que posee el Prado como "la mejor del mundo". Además, ha desvelado que intentan "ahondar" en temas que hasta ahora han sido extraños para el museo, como el renacimiento napolitano, "poco o nada conocido en España", tal y como ha comentado, o la exposición 'El espejo perdido', dedicada a la imagen de los judíos en la España medieval. Otro de los retos que afronta el Museo del Prado es dotar de mayor espacio a las mujeres artistas, un tema que ha puesto de manifiesto al destacar que en 2024 han expuesto obras de 28 mujeres, mientras que desde 2001 solo se expusieron cuadros de seis mujeres. "Una de las demandas sin duda más universales y también más legítimas es darle otro hogar y el protagonismo que les corresponde a las mujeres dentro del mundo del arte. En este sentido, el Museo del Prado en ese ha sido el pionero en este país. En los últimos tiempos, se han comprado obras de mujeres y serán más las que se adquieran y se expongan en los próximos años", ha recalcado. Por otro lado, ha asegurado que el Prado, pese a que no es un museo de Arte Contemporáneo, no va a "ignorar" a aquellos artistas fallecidos, que durante su vida mostraron un interés y un compromiso con la pinacoteca. "Esto es algo perfectamente legal. El Museo del Prado puede hacer perfectamente exposiciones sobre artistas contemporáneos, como Fernando Zóbel", ha manifestado. DEMOCRATIZAR EL MUSEO Al inicio de su intervención, Falomir ha asegurado que el perfil de visitante son de un nivel cultural y económico "medio-alto o muy alto", por lo que ha avanzado que una de sus intenciones es "democratizar" el acceso al mismo. En este punto, ha explicado que una de sus principales líneas de trabajo para conseguirlo es la iniciativa de 'El Prado de noche', que persiguen ayudar a segmentos de la sociedad a acudir a sus pasillos. "No hay nada más satisfactorio para un director que deambular en esas noches por las salas y ver que hay muchísimos visitantes totalmente perdidos", ha subrayado. A su vez, ha destacado la importancia de resaltar el carácter "nacional" de la pinacoteca, poniendo énfasis en algunas de los recientes proyectos como El Prado extendido', en el cual han prestado más de 3.000 obras a 275 instituciones del territorio nacional, con el objetivo de tener una relación "más profunda" con otras entidades culturales. Por último, ha aludido a las obras que actualmente está realizando la institución para permitir la apertura del Salón de Reinos, un proyecto que prevé que se termine a finales de 2026 y que se inaugure el edificio a principios de 2027. En este espacio, como ha afirmado Falomir, permitirá que se expongan más obras que actualmente se encuentran en los almacenes y que "cualquier otro museo importante colgaría en sus paredes". "Creemos que hay unas 300 o 350 obras que deberían estar expuestas y que posiblemente se alojen en el Salón de Reinos", ha señalado.

