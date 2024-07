Marta Peñate y Sofía Suescun protagonizan un tenso enfrentamiento en directo: "Puñalada tras puñalada"

Amigas desde que coincidieron en 'Gran Hermano' en 2016, Sofía Suescun y Marta Peñate se han convertido en las protagonistas de una de las discusiones más tensas de lo que llevamos de 'Supervivientes All Stars' y, tras su tenso encontronazo en directo en el que han llovido puñales, su relación pende de un hilo. Todo ha comenzado por un desencuentro en la playa entre Marta y Abraham García después de que la canaria se dirigiese a su compañero como "príncipe". Sandra Barneda ha sacado el tema en la palapa y el ganador de 'Supervivientes 2014' ha cargado contra la novia de Tony Spina: "Me agota el tener que estar siempre con cuidado, porque a ella todo le molesta. Va siempre inyectando mal rollo y cuando ve una cámara se vuelve loca". Muy enfadada, Marta ha asegurado que lo único que quiere Abraham es "su minuto de protagonismo" a su costa. "Esto se llama querer buscar guerra y querer buscar un vídeo. ¡Eres el tío más falso que hay! ¡No haces nada, lo único que haces es ganar las pruebas de líder!" Y con el madrileño afirmando que es la persona "más sincera y clara" que va a encontrar nunca, la presentadora decidía preguntar su opinión a Sofía Suescun que, lejos de posicionarse con su amiga, se ha desmarcado de Peñate provocando así una bronca sin precedente entre ambas que podría significar el fin de su amistad. "Me sorprende que Marta insista poniéndonos entre la espada y la pared para que digamos si tienes doble clara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás. Es una discusión vuestra. Está claro que cambias de humor de un momento para otro" ha expresado la novia de Kiko Jiménez evitando mojarse en la discusión entre Marta y Abraham. Un momento en el que Olga Moreno ha aprovechado para meter baza y acusar a Sofía de pegar una puñalada a Marta que, fuera de sí, ha arremetido contra la de Pamplona: "¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en 'Gran Hermano'. No hay nada peor en la vida que te traicione una amiga. ¡Me estás vendiendo por un puto vídeo! ¿Te compensa vender a una amiga por un vídeo? Te lo juro, que conozco a tu madre, a tu novio, ¿y eso te compensa? Encima intentas hacerme quedar como una loca. La que me has vendido eres tú y está grabado. Has intentado hacer creer que hablo mal de Abraham y no es así" ha estallado Peñate muy decepcionada. Lejos de dar un paso atrás o intentar solucionar este asunto, Sofía ha puesto la "cruz y raya" a Marta por su actitud, sentenciando su amistad en directo. Algo que a la canaria ha parecido no importarle demasiado, porque ha dejado claro que ella también ha puesto "cruz y raya" a su amistad. "Me la has juzgado" le ha reprochado. Una discusión que no sabemos cómo terminará pero que, es innegable, puede romper la isla en dos y dificultar mucho la convivencia.

