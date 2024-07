El Gobierno advierte tras el auto del TS sobre la amnistía que la voluntad del legislador y de la ley es muy clara

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha advertido que tanto la voluntad del legislador como el objetivo de la ley de la amnistía son muy claros, después de que el Tribunal Supremo haya anunciado que no la aplicará a delitos de malversación y que mantiene la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Alegría ha evitado señalar directamente que el Supremo está actuando en contra de la voluntad del legislador, pero ha remarcado en varias ocasiones que la intención "es tan clara como el texto de la propia ley", según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa. En este sentido ha reiterado que el texto de la Ley de Amnistía, que pretende beneficiar a los implicados en el proceso independentista en Cataluña durante una década "es absolutamente claro y meridiano" así como la voluntad del legislador: "Tan clara como el texto y las letras de la propia ley" ha insistido. Además, en la misma línea que viene sosteniendo el Gobierno, afirma que la aplicación de la norma corresponde a los jueces. Subraya además que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y que el Ejecutivo es consciente de su "eficacia" y de sus "efectos". "Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora y ya está sucediendo, es que los jueces apliquen la ley", apunta. ACUSA A FEIJÓO DE "ATENTAR" CONTRA EL ESTADO DE DERECHO Por otro lado, ha censurado las declaraciones del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este mismo martes puso en duda la imparcialidad del Tribunal Constitucional. Alegría considera que sus declaraciones son de "extrema gravedad" y le ha exigido que rectifique de manera inmediata. En su opinión, Feijóo pone en cuestión "constantemente" la legitimidad de las instituciones del país, "ya sea la Fiscalía General del Estado, la Agencia Tributaria, el Congreso de los Diputados o el propio Tribunal Constitucional". No obstante, no le sorprenden sus palabras porque hace unos meses otro dirigente de la cúpula del PP, el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, se refirió al TC como el "cáncer del Estado". A su juicio Feijóo vive una "crisis de confianza" dentro del Partido Popular y le reclama que no traslade esta desconfianza sobre las instituciones del Estado con declaraciones que "atentan contra el Estado de derecho". EFECTOS EN CATALUÑA Por otro lado, sobre los posibles efectos políticos que puede tener la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación, que afectaría al expresidente Puigdemont y también al dirigente de ERC, Oriol Junqueras, señala que el Gobierno tiene confianza en que se termine produciendo una investidura del líder del PSC, Salvador Illa. "Toda la confianza en que ese proceso que está abierto en el Parlamento de Cataluña termine con un gobierno liderado por Illa", ha señalado la portavoz, que considera que esa es la voluntad expresada por los catalanes en las últimas citas con las urnas. En ese sentido ha pedido respetar los plazos y ha recordado que en Euskadi se consiguió formar un gobierno tras dos meses de negociaciones y espera que el resultado en Cataluña también sea "positivo". "Confianza y prudencia", ha recetado.

