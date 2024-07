Acreditados más de 430 profesionales de la comunicación de 14 países para cubrir los Sanfermines de 2024

El Ayuntamiento de Pamplona ha acreditado a más de 430 profesionales gráficos y de la comunicación procedentes de 14 países (España, Georgia, Argentina, Francia, Ucrania, Estados Unidos, Chile, Suecia, Cuba, México, Japón, Serbia, Eslovenia y Bulgaria) para las fiestas de San Fermín de 2024. En total, cubrirán los Sanfermines 135 medios de comunicación. Destaca este año la presencia de una veintena de nuevos medios que llegan con diferentes proyectos, desde coberturas radiofónicas a reportajes y documentales pasando por localizaciones para películas, teasers o información en directo. Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa el presidente de la Asociación de Periodistas de Navarra, Patxi Pérez, el director general de Comunicación y Proyección Institucional del Gobierno de Navarra, Miguel Moreno, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno. Según ha explicado Pérez, este año serán seis periodistas quienes trabajarán en la Oficina Internacional de Prensa (OIP), que cumple su XIV edición. El horario de atención a los medios y freelance desde el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte será de 10 a 14 horas del 1 al 4 de julio; del 5 al 6 de julio, de 8.50 a 16.50 horas; y del 7 al 14 de julio, de 07.45 a 16.45 horas. Por su parte, Bueno ha destacado que se han tramitado en torno a 2.500 pases, la mayoría de ellos, 2.200, para el encierro; 160 para el Chupinazo y casi 100 para el Pobre de Mí. "El encierro, con 412 personas acreditadas de 130 medios, sigue siendo el acto que tiene más repercusión mediática; pero también los son el Chupinazo, con 159 personas acreditadas de 40 medios diferentes o el Pobre de Mí, con 96 personas de 44 medios", ha remarcado. Ha añadido Bueno que las peticiones se han incrementado respecto a años anteriores entre un 3 y un 4 por ciento más, "lo que demuestra el interés que nuestra fiesta sigue suscitando a nivel mediático, y no sólo en el mundo anglosajón o francófono, sino también en países como Serbia o Georgia, que este año se estrenan en cuanto a coberturas". Este año se repartirán cerca de 250 dossieres de prensa en castellano, euskera e inglés con la información más relevante de las fiestas, así como diferentes materiales de las campañas que realiza el Ayuntamiento, que son cuatro este año: la de igualdad y contra las agresiones sexistas; la de Cultura, en torno a los conciertos de las Plaza del Castillo; la del vaso reciclable; y la del decálogo de Sanferminero que da la bienvenida a las fiestas bajo el lema 'Estás en tu casa. Cuídala. Cuídate'. TRABAJO CONJUNTO CON LA 'MARCA NAVARRA' Por su parte, Moreno ha explicado que se ha aprovechado la ocasión para instalar en Baluarte, ubicación de la OIP, la exposición 'Marca Navarra', "un proceso de reflexión colectiva" sobre "la identidad de Navarra, de quiénes somos". "Teniendo en cuenta que tenemos la suerte de que los Sanfermines nos traen el mundo a casa, pues vamos a aprovecharlo para que sean los propios periodistas los que cuenten a otros periodistas de qué va Navarra, que Navarra son los Sanfermines, por supuesto, pero es muchas más cosas el resto del año", ha apuntado. Como en años anteriores, el personal de la OIP se ha coordinado con el dispositivo sanitario, y una de las novedades de este año consistirá en la asunción de una nueva tarea por parte de los profesionales de la OIP. Los medios de comunicación que realicen su trabajo en los centros sanitarios durante las fiestas de San Fermín deben gestionar una acreditación especial. Esta exigencia se aplicará al seguimiento del encierro en Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN), así como al acceso a los centros San Martín, Buztintxuri y las plantas del HUN. Según Moreno, "es algo que nos pedían los y las sanitarias". "Queremos que se haga de forma un poco ordenada, para que sean los profesionales los que lo cuenten y no otro tipo de pseudoinformadores que molestan más que informan", ha dicho. Al igual que la habitual acreditación para la cobertura de los actos informativos relacionados con las fiestas, la Oficina Internacional de Prensa (OIP) emitirá esta nueva acreditación especial para centros sanitarios desde el día 2 de julio en Baluarte. Como es habitual, los medios interesados en entrevistar a corredores ingresados en el Hospital Universitario de Navarra o realizar reportajes sobre la infraestructura y dispositivo sanitario de urgencias, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, gestionarán sus entrevistas y solicitudes través de la OIP que durante las fiestas de San Fermín estará abierta de 07.45 a 16.45 horas. Entre las funciones de la OIP se encuentra también alimentar los datos de las personas atendidas tras los encierros en la página www.navarra.es. Esa información se difundirá igualmente en la red social X. Junto a ello, atenderán las ruedas de prensa en el Servicio de Urgencias del HUN. Se apoyará igualmente cualquier información debida a sucesos extraordinarios (montones, cogida mortal de un corredor, explosiones, etc., siendo la OIP quien atenderá telefónicamente a los medios de comunicación prestando apoyo al Servicio de Comunicación del Gobierno de Navarra.

