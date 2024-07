Vásquez dice que el nivel de Conmebol "es más alto"

Glendale (EE.UU.), 30 jun (EFE).- Johan Vásquez, central de la selección mexicana, reconoció irse triste por la eliminación de su equipo de la Copa América a manos de Ecuador, con el que igualó 0-0 este domingo, y opinó que "el nivel es más alto en Conmebol".

"Sabíamos que desde el principio podíamos hacer mejor las cosas, jugar mejor la eliminatoria, el nivel es más alto en Conmebol", declaró Vásquez, defensa del Génova italiano, a la televisión mexicana TUDN.

Vásquez aseguró que se va triste. "Yo no creo en tirar la toalla, sí me voy triste, pero me voy con una revancha y quiero seguir intentando. Hay que ser autocrítico y saber qué no hicimos y crecer con esta derrota". EFE

