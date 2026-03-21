Al menos diez muertos y cerca de 60 heridos en un incendio en una fábrica en Corea del Sur

Miembros de los equipos de rescate permanecen pendientes de localizar a cuatro personas cuyo paradero continúa desconocido tras el incendio devastador ocurrido este viernes en una fábrica de componentes automotrices en la ciudad surcoreana de Daejeon, informaron autoridades locales a la agencia de noticias Yonhap. La tragedia, que dejó al menos diez personas fallecidas y 59 heridas con diversos niveles de gravedad, se desencadenó mientras la planta operaba con un total de 170 trabajadores presentes.

Según reportó la agencia Yonhap, el siniestro comenzó a las 13:17 horas (hora local) y generó una rápida evacuación e intervención de los servicios de emergencia. Sin embargo, el acceso efectivo al inmueble siniestrado fue imposible hasta las 22:50, ya que el personal especializado debía primero evaluar la integridad de la estructura para evitar el riesgo de colapso, detalló la misma fuente.

El incendio obligó a la evacuación parcial del personal, pero algunos empleados quedaron atrapados dentro de las instalaciones. Uno de los cuerpos fue encontrado en el segundo piso del edificio, mientras que los otros nueve fallecidos se hallaron en el tercer nivel, informó la agencia surcoreana. Hasta el cierre de las operaciones de rescate, cuatro personas seguían sin localizar. Las autoridades locales descartaron finalmente la posibilidad de un derrumbe, lo que permitió a los equipos acceder al interior para continuar la búsqueda.

Los funcionarios responsables manifestaron, citados por Yonhap, que “harán todos los esfuerzos posibles para rescatar a los desaparecidos” y detallaron el plan de demoler algunas estructuras previamente inspeccionadas por perros de rastreo, lo que facilitará el avance seguro del personal de rescate en áreas que aún presentan obstáculos o riesgos residuales.

El medio Yonhap indicó que la prioridad de los equipos especializados sigue centrada en el rescate de posibles sobrevivientes, a pesar de las circunstancias difíciles dentro de la fábrica dañada. La magnitud del evento activó una amplia movilización de recursos materiales y humanos por parte de los servicios de emergencia locales, quienes mantienen dispositivos de seguridad en la zona ante cualquier contingencia adicional que pudiera surgir durante las labores de búsqueda y remoción de escombros.

La planta siniestrada se ubica en el centro del país y desempeña un rol relevante en la fabricación de piezas para la industria automotriz de Corea del Sur, según consignó Yonhap. Además de las víctimas mortales confirmadas, los 59 heridos sufrieron lesiones de diversa índole, siendo trasladados a centros médicos de Daejeon y localidades aledañas.

Testigos del incendio relataron a Yonhap que el fuego se propagó rápidamente, generando pánico entre trabajadores y asistentes de la zona industrial. Las autoridades continúan investigando tanto el origen del fuego como las circunstancias precisas que provocaron esta elevada cifra de víctimas y heridos durante el turno laboral de la planta.

El operativo de rescate demanda un despliegue coordinado de bomberos, equipos médicos y personal especializado en estructuras colapsadas, como informó el medio surcoreano. Las labores se llevan a cabo bajo medidas estrictas de protección ante la persistencia de focos de calor y daños estructurales producto del incendio.

El siniestro en Daejeon ha motivado la intervención de las autoridades regionales y nacionales, quienes supervisan las tareas de asistencia y analizan las implicaciones para la seguridad en el sector manufacturero. Las investigaciones preliminares buscan esclarecer tanto las causas exactas del incendio como posibles fallos en los protocolos de seguridad y evacuación, acción que las autoridades consideran prioritaria frente a la magnitud de lo ocurrido, informó Yonhap.

Familiares de empleados y vecinos de la planta permanecen en las inmediaciones de la zona afectada, esperando noticias y respuestas oficiales sobre el paradero de las personas desaparecidas, publicó el medio de noticias surcoreano. Las autoridades han habilitado centros de información y canales de comunicación directa para asistir a los allegados de las víctimas y de quienes aún no han sido localizados.

El incendio en la fábrica de Daejeon se suma a una serie de incidentes industriales recientes que han puesto nuevamente bajo escrutinio las medidas de prevención y respuesta ante desastres en instalaciones fabriles del país, consignó Yonhap. La prioridad institucional permanece en el soporte a los familiares y en el esclarecimiento rápido de los hechos, mientras equipos especializados siguen revisando minuciosamente cada sección del edificio afectado para agotar todas las posibilidades de localizar a los desaparecidos entre los restos de la estructura.

La investigación oficial continúa en marcha y las autoridades locales prometieron compartir información adicional en la medida en que avancen las labores de búsqueda y se esclarezcan los resultados de las pesquisas técnicas, reportó la agencia de noticias Yonhap.