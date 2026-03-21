Dos soldados muertos y ocho heridos en una operación del Ejército colombiano contra el ELN

La operación militar en el municipio colombiano de Arauquita, en el noreste del país, desencadenó preocupación entre habitantes de la región tras el ataque llevado a cabo por miembros de la Comisión Camilo Cienfuegos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes abrieron fuego contra tropas oficiales en la zona. De acuerdo con información reportada por el medio Europa Press, el enfrentamiento dejó como resultado la muerte de los soldados Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas, además de ocho uniformados heridos—entre ellos un suboficial—todos trasladados a centros de salud y actualmente fuera de peligro según comunicaron las Fuerzas Armadas.

Según detalló Europa Press, el incidente ocurrió el viernes durante una acción del Ejército colombiano dirigida contra una de las facciones de la guerrilla del ELN. Durante la operación, integrantes armados de la mencionada comisión ejecutaron el ataque que terminó con la vida de los dos soldados en el lugar. El saldo de heridos se conformó por un suboficial y siete soldados, los cuales fueron atendidos de inmediato en centros médicos y su estado no representa gravedad, según las autoridades militares.

La reacción oficial del Ejército colombiano no se hizo esperar. En un comunicado difundido tras la operación, la institución expresó sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de los militares fallecidos, destacando sus trayectorias y roles en la defensa y el servicio a Colombia. La declaración subrayó: "Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestros soldados fallecidos, honrando su memoria, vocación de servicio y sacrifico por Colombia", tal como publicó Europa Press.

El mismo comunicado del Ejército condenó el ataque, que consideró un "acto terrorista", y alertó sobre el peligro que representó no solo para las fuerzas militares, sino también para la población civil residente en Arauquita. La preocupación en la localidad se centra ahora en la posibilidad de nuevos ataques, teniendo en cuenta la persistente amenaza de los grupos armados en áreas limítrofes y rurales del noreste colombiano, según consignó el medio.

Las autoridades militares, por su parte, anunciaron la continuación de operaciones de control territorial y seguridad en la zona. Europa Press reportó que el Comando de la Décima Octava Brigada comunicó su resolución de mantener "operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados", en alusión a los esfuerzos por limitar la capacidad de actuación del ELN y otros grupos ilegales en la región.

El contexto de esta ofensiva forma parte del conflicto de larga duración entre el Estado colombiano y el ELN, una organización insurgente que mantiene presencia en diversas zonas fronterizas del país, particularmente en regiones donde la influencia estatal enfrenta desafíos por la actividad de grupos armados. Según informó Europa Press, el ataque en Arauquita eleva la tensión y la incertidumbre en el área, especialmente para sus habitantes, quienes han experimentado episodios violentos similares en el pasado.

Las fuerzas de seguridad recalcaron que, pese a este suceso, la estructura de mando continuará con las estrategias previstas para hacer frente a las acciones de grupos armados ilegales. En ese sentido, el Ejército colombiano reiteró su compromiso con la protección tanto de sus efectivos como de la población civil, y reafirmó que la institución está implementando medidas para prevenir futuros ataques y limitar el poder de influencia y acción del ELN en Arauquita y zonas circundantes.

Europa Press indicó que el evento ocurrido este viernes representa uno de los más recientes episodios de confrontación directa entre fuerzas militares y el ELN en la región. Los hechos ponen nuevamente bajo el escrutinio público la situación de seguridad en departamentos fronterizos, donde la dinámica del conflicto continúa afectando tanto a los militares como a las comunidades locales.

El Ejército resaltó que los uniformados heridos reciben atención médica y que sus lesiones no ponen en riesgo su vida. Aunque las autoridades no han dado detalles sobre la magnitud del despliegue militar tras el ataque, sí subrayaron que se mantienen actividades de patrullaje, vigilancia y protección en la zona, a fin de reducir la posibilidad de ataques adicionales y salvaguardar tanto la infraestructura como a la ciudadanía.

Finalmente, las operaciones forman parte de un esfuerzo más amplio del Estado colombiano para recuperar el control sobre territorios afectados por la actividad de grupos armados organizados, en el marco del conflicto persistente con la guerrilla del ELN, según precisó Europa Press. El episodio en Arauquita pone de relieve los constantes desafíos de seguridad que enfrentan tanto las fuerzas armadas como las comunidades asentadas en las regiones más conflictivas del país.