Luis Miguel pone el broche de oro a un fin de semana único desatando la locura en Sevilla

Seis años de espera para verle de nuevo en directo en nuestro país que por fin han terminado. El viernes Luis Miguel arrancaba su gira por España en Córdoba, haciendo un guiño muy especial a Paloma Cuevas al escoger la tierra natal de su novia para dar el pistoletazo de salida al tour que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Valencia, Roquetas de Mar, Pamplona, Murcia o A Coruña. Como no podía ser de otra manera, y con la diseñadora y algunos íntimos amigos como Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón en la Plaza de Toros de Los Califas viendo el concierto desde bambalinas, el 'rey sol' conseguía un éxito rotundo y demostraba al ritmo de 'La bikina', 'Por debajo de la mesa' o 'La incondicional' por qué está considerado uno de los artistas latinos más importantes de la historia. 48 horas después -es decir, este domingo- Luis Miguel ha repetido el guión pero en Sevilla, ante un abarrotado Estadio de La Cartuja que se entregó completamente al mexicano. 20.000 almas coreando los grandes éxitos de su carrera en un espectáculo inconmensurable que comenzó con 'Será que no me amas' y 'Amor, amor, amor' y que, a pesar de los problemas de sonido ya que en algunas ocasiones no se escuchaba su potente voz, desató la locura en la capital andaluza. Entre el público, rostros conocidos como Rafael Abascal, María José Suárez -que continúa con su vida al margen de los rumores de acercamiento entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk tras su reciente ruptura-, Raquel Revuelta o María José Santiago, que muy amiga de Paloma Cuevas nos ha contado que ha estado recientemente con la diseñadora y Luis Miguel en México y les ve más enamorados que nunca: "Yo los veo súper enamorados y me alegro mucho por Paloma y por él también, pero sobre todo por Paloma que la conozco desde hace muchísimos años" ha revelado, dejando en el aire con un "déjalos que fluyan" si la pareja ha pasado o no por el altar como se ha rumoreado en las últimas semanas. Evitando a toda costa que las cámaras capten alguna imagen suya si no es durante sus conciertos, Luis Miguel aterrizaba en Sevilla en avión privado y, tras varias horas descansando en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, ponía rumbo al Estadio de La Cartuja en un coche con los cristales tintados para decepción de sus fans. Algo que repitió tras el show, cuando se dirigió directamente al aeropuerto para coger su jet y reencontrarse con Paloma en Madrid, donde recargará pilas hasta este miércoles, cuando cantará en Pamplona. Y es que a pesar de que se especuló con que la socialié no se perdería ninguno de los conciertos del mexicano en España, parece que tras asistir este sábado a la boda de la hija de su íntima amiga Cristina Yanes en Valencia -una celebración muy especial a la que se rumorea que también acudió Luis Miguel aunque no existan imágenes suyas- Paloma viajó a Madrid para pasar el domingo en compañía de su familia.

