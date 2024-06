Sagnol: "Morata estaba claramente en fuera de juego en el gol de Rodri"

Colonia, 30 jun (EFE).- El francés Willy Sagnol, seleccionador de Georgia, declaró este domingo, tras el partido ante España (4-1) de octavos de final de Eurocopa 2024 que el gol de Rodri, el empate a uno, tuvo que ser anulado por fuera de juego de Morata.

"Estamos contentos y orgullosos de los que hemos hecho en los últimos días. Es difícil hablar ahora mismo, pero sí, era claramente fuera de juego. Vimos algo parecido en el Francia-Países Bajos. Es el mismo problema. El VAR es una evolución fantástica, pero no sabemos como utilizarlo bien. Las decisiones las toman las mismas personas y de un partido a otro nos existen las mismas decisiones. Los jugadores no entienden nada", declaró en la rueda de prensa tras el partido.

Georgia, la 'Cenicienta' de la Euro, se puso por delante en el marcador: "Ese pensamiento de 'uh, lo podemos hacer', yo ya la tenía antes de empezar, si no no me hubiera presentado".

"España es un gran equipo, pensábamos que podríamos tener una oportunidad. Creo que si hubiéramos llegado con 1-0 al descanso igual hubiera sido diferente. La lesión también nos perjudicó. España merecía ganar. No hay debate", añadió.

El técnico valoró también la importancia de lo conseguido en la primera participación histórica del país en este torneo.

"Estamos un poco tristes. Dentro de unos días nos daremos cuenta de lo que hemos hecho. Los jugadores tienen que aprender que si no estás en todo momento al 100% no pasas", apuntó.

"Hemos trabajado mucho para estar aquí, pero haremos todo lo que podamos para volver y dar la oportunidad a todo georgiano de viajar, de disfrutar... queremos volver", dijo.

Sagnol no deejó claro su futuro al frente de la selección: "Acabamos de terminar la Euro. Hablar del Mundial de 2026 es pronto. Ha habido momentos buenos y malos. Hay que aprovechar ahora el momento y ya luego sentarnos a reflexionar. Es el final de un viaje pero estoy seguro de que el próximo será también muy emocionante".

Y le deseó suerte a Khvicha Kvaratskhelia en su futuro: "Tiene contrato, no sé que va a pasar. Si sigue en el Nápoles o en el PSG solo quiero que sea feliz y que siga jugando con toda la emoción que despliega. Le deseamos lo mejor", sentenció.