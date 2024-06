Natalia Alfonsín Uranga, hija de Jaime Alfonsín, se da el 'Sí, quiero' con Álvaro Winzer

Natalia, la hija mayor de Jaime Alfonsín (antiguo jefe de la Casa del Rey) y de la abogada Natalia Uranga, se dio este sábado el 'Sí, quiero' con Álvaro Winzer. Una celebración de la que se ha hablado hasta la saciedad estos días por la presencia o no de los reyes de España. La revista ¡HOLA! confirmaba esta semana que Don Felipe y Doña Letizia habían sido invitados dada la estrecha relación que Jaime mantiene con la familia Real... y entonces surgía la gran pregunta: ¿veríamos a los reyes en la boda? La boda tuvo lugar a las 18h en la ermita de Nuestra Señora de la Paz, de El Soto de la Moraleja. Es en esa exclusiva urbanización donde vive la familia del novio. En la ceremonia no vimos a los reyes, pero Don Felipe no se quiso perder la celebración posterior. De la Reina Letizia no hemos sabido nada, pero el monarca sí que acudió a la fiesta que tuvo lugar después del 'Sí, quiero' en la finca Soto de Mozanaque, en Algete. Y es que no extraña la ausencia de la reina porque es ya 'habitual' que en eventos así prefiera quedarse en casa. Tras celebrar la pasada primavera su pedida de mano en el Nuevo Club de la calle Cedaceros tras años de noviazgo, Natalia y Álvaro sellaban su amor en compañía de todos sus seres queridos este sábado con un enlace matrimonial que ya quedará para el recuerdo.

