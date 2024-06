Fossati: "Esta Copa América sirvió y mucho"

Miami (EE.UU.), 29 jun (EFE).- Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, aseguró que, pese a la eliminación de su equipo, "esta Copa América sirvió y mucho" para su objetivo de llegar en buena condición a las fechas de las eliminatorias mundialistas de septiembre.

El técnico uruguayo, no obstante, admitió que contra Argentina se vio la peor versión de su equipo. "La producción de Perú fue hoy la más floja de los tres partidos. Salvo cuando viene el segundo gol, que estábamos un poco mejor", señaló.

Fossati justificó este mal desempeño por tres motivos. "Primero por la categoría del rival, que es indiscutible. A su vez, está el tema físico. Jugamos contra un equipo fresco y se notó desde un principio. Nosotros arrastramos el cansancio desde el partido contra Canadá".

"Por último, creo que tuvimos un arbitraje con dualidad de criterio. A nosotros nos cobraba mancha. No sé cómo no vio la falta en el segundo gol. La pantalla gigante lo deja en evidencia. Hay un claro toque del propio Lautaro que desestabiliza a Aldo Corzo", añadió.

El seleccionador lamentó no clasificarse por no tener más tiempo de trabajo con sus jugadores. "La eliminación me cambia que no puedo tener a los jugadores una semana más, pero con estos muchos días sentamos la base para hacer un equipo fuerte para septiembre. Entre el primer y segundo partido demostramos que vamos agarrando mejor la idea. La diferencia de las primeras fechas de marzo a junio es mucha. Esta Copa América sirvió y mucho y espero que se vea en septiembre", destacó.

Preguntado por si ve a Perú en el próximo Mundial, contestó: "Sí rotundamente, si no lo creyera no hubiera aceptado el desafío. lo asumí porque creo en la capacidad del futbolista peruano que hoy tenemos a disposición. Hay dos plazas y media más de lo normal, sumado al hecho de que íbamos a tener la Copa América, primer momento para trabajar de verdad. No es tarea fácil ni mucho menos, pero lo podemos hacer con mucha fe en dios y que él nos ayude". EFE

og/cav