Las argentinas Fin del Mundo actuarán en Córdoba en agosto dentro de su gira por Europa

La banda argentina Fin del Mundo, integrada por Julieta Heredia, Julieta Limia, Lucía Masnatta y Yanina Silva y que nació en 2019 en Buenos Aires, actuará en la Sala Ambigú Axerquía de Córdoba el próximo viernes 23 de agosto, a partir de las 22,00 horas, dentro de su gira europea que las llevará también a Francia y Suiza. Fin del Mundo, tal y como explica el propio grupo en su web, consultada por Europa Press, tiene "raíces en la Patagonia Sur: Tierra del Fuego y Chubut" y con su música invita a "transitar ambos espacios a través de melodías, letras y pasajes instrumentales que combinan un sonido indie con matices de post-rock emocional". El grupo publicó sus primeras canciones en abril de 2020, siendo "la banda sonora de nuestros días extraños de aislamiento" a causa de la pandemia por Covid, y en su segunda entrega busca otros rumbos musicales "para demostrar que el fin del mundo no es la culminación sino el principio de una nueva etapa". Ahora, nueve meses después de su primera gira europea, las argentinas continuarán presentando su álbum 'Todo va hacia el mar' (2023, Spinda Records), además de los primeros sencillos de su nuevo trabajo de estudio, que verá la luz este otoño aunque algunos ya los adelantaron en sesiones en directo como las de KEXP, el Ciclo Árbolazul, Los Conciertos de Radio 3 o Play & Tell de Fender. El regreso de Fin del Mundo a Europa se da tras participar en la versión argentina del Festival Coachella, realizar una primera y exitosa gira por Brasil, haber sido seleccionada para el programa Next Class 2024 de Fender, y agotar en menos de 24 horas las entradas para su primera visita a México de la mano de Austin TV, con quienes compartieron escenario hace unas semanas en Buenos Aires. Así, la banda recorrerá parte de Europa entre el 17 al 31 de agosto en una gira organizada por las agencias La Novena Escena, Annibale Booking y Brain Productions que las llevará, antes de recalar en Córdoba, a Donostia-San Sebastián, donde comienza el tour el 17 de agosto; Cambados (Pontevedra) y Torremolinos (Málaga). Tras su paso por la ciudad de la Mezquita, Fin del Mundo actuará en Madrid; Oviedo; Seignosse (Francia); Tours (Francia); Le Tour-de-Peilz (Suiza) e Istres (Francia). La gira por Europa acabará el 31 de agosto en Barcelona.

Compartir nota: Guardar Nuevo