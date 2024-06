Delaney: "No sé si fue un gran fuera de juego, pero sí fue un jarro de agua fría"

Dortmund (Alemania), 30 jun (EFE).- Thomas Delaney, futbolista de Dinamarca, dijo este sábado no sabe si el fuera de juego que señaló el árbitro Michael Oliver durante el partido que perdió su equipo ante Alemania (2-0) y que evitó un gol de su compañero Joachim Andersen fue por una gran distancia y señaló que "fue un jarro de agua fría" que el colegiado lo invalidara.

"No sé si nuestro gol fue un gran fuera de juego. Probablemente, fue culpa mía. Fue un jarro de agua fría. Me molesta que no hayamos dado una victoria a la afición, me hubiera gustado dar una alegría a la gente que vino a Dortmund y a la que estaba en casa", comentó.

El jugador del Anderlecht cedido esta temporada en el Sevilla, reconoció que la derrota ante Alemania fue "dura" y señaló que su selección se enfrentó a un gran equipo. "Nos faltó clavarles el cuchillo. Tenemos lo que podemos esperar de un partido así. Cuando marcaron el 2-0, teníamos el partido donde queríamos. Y, además, llegó un gol así en contra (de penalti por mano de Andersen). Fue duro", insistió. EFE

