Pablo Laso deja el Bayern Múnich "por motivos familiares"

El entrenador español Pablo Laso no seguirá dirigiendo al Bayern Múnich de baloncesto "por motivos familiares", después de una temporada en la que ha llevado al equipo a conquistar el doblete de Bundesliga y Copa de Alemania. "El entrenador Pablo Laso deja el campeón alemán por motivos familiares tras su primera temporada en Múnich. El club accedió a la solicitud del dos veces ganador de la EuroLiga de rescindir su contrato, que originalmente estaba vigente hasta el verano de 2025. El español de 56 años se acercó al ganador del doblete el pasado fin de semana con esta solicitud", informó el club germano. Laso recaló en el BMW Park hace un año, después de una temporada sin entrenar tras su despido del Real Madrid. Era su primera aventura como entrenador fuera de España, y respondió conquistando en febrero la Copa alemana y, hace solo unas semanas, el sexto campeonato liguero de la historia de la sección. El director general del Bayern, Marko Pesic, reconoció la sorpresa de la decisión de Laso, cuyos motivos concretos no han trascendido. "La decisión personal de Pablo nos sorprendió, pero lo respetamos mucho como entrenador y como persona, y ahora le agradecemos sinceramente su trabajo y su gran dedicación en una pasada temporada exitosa. Deseamos a Pablo lo mejor para el futuro, no solo por el doblete ganado, y siempre estará unido a nosotros", finalizó.

