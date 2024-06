Milei adelanta el cambio del régimen monetario en Argentina tras la aprobación de la ley ómnibus

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha adelantado que el Gobierno procederá a un cambio en el régimen monetario, abriendo una nueva etapa en Argentina con el fin de lograr una emisión cero de divisas, una vez que se ha superado la etapa de déficit cero. El mandatario ha hecho este anuncio en una entrevista televisiva este viernes en la que ha apuntado que ahora se pasa de la etapa de déficit cero a la etapa de emisión cero, encaminándose a un sisteme en el que la base monetaria sea amplia y no varíe. "No se va a emitir más", ha sostenido Milei, quien ha explicado que la utilización de un tipo de cambio u otro dependerá de el estado de monetización en el que se encuentre la economía. Posteriormente, el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, se ha encargado de aclarar esta propuesta de Milei. Así, ha comentado que el régimen monetario va a ser "el de la liberalización total" o de libre elección de la moneda, para que los argentinos puedan escoger en qué moneda quieren comprar, vender o manejarse "en lo cotidiano". Este nuevo régimen vendría acompañado de una reforma del sistema financiero, lo que permitirá abrir "una nueva etapa" en Argentina. Asimismo, preguntado sobre la preferencia del Gobierno por una única moneda, Adorni ha expresado que eso no va a pasar, sino que van a dejar la elección "a criterio de cada argentino". El anuncio del cambio de régimen monetario ha llegado tan solo un día después de que el poder legislativo haya aprobado la Ley Bases, o ley ómnibus, que supone un importante paquete de medidas en materia económica con el que se avanzará en la liberalización de la economía argentina. Para Milei, con esta luz verde por parte del Senado, se ha logrado un hito histórico y monumental para Argentina, ya que supone poner en marcha un paquete de cientos de reformas estructurales. Además, ha defendido que permitirá que el país escale en el índice de PIB per cápita, alcanzando unos niveles próximos a Alemania, Francia o Italia.

