México prevé diálogo con China sobre aranceles y temas comerciales

Ciudad de México, 30 mar (EFE).- El secretario de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que el Gobierno prevé mantener varias conversaciones con China a lo largo de este año, incluido un encuentro del grupo de alto nivel, en el que se abordarán los aranceles y otros temas comerciales vinculados a la reciente fricción bilateral.

"Con China tenemos conversación permanentemente. Este año habrá varias reuniones, sobre todo la del grupo de alto nivel, porque corresponde llevarla a cabo", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa.

El titular de la SE añadió que México participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) cuya sede es China, por lo que habrá "varias conversaciones, quizá la más relevante la del grupo de alto nivel".

Ebrard señaló que el primer punto de la agenda será analizar las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia China.

"Comparar cuáles son los procesos y la complejidad cuando ellos nos exportan a nosotros, vis-à-vis cuando nosotros exportamos para allá", explicó.

Sin embargo, precisó que aún no se ha fijado la fecha de esas conversaciones, pero afirmó que se realizarán "unas allá (en China) y otras acá (en México)".

El secretario también confirmó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) reanudará en mayo, en Ginebra, el diálogo sobre la moratoria de bienes electrónicos y digitales, tras no alcanzarse un acuerdo en la última reunión ministerial.

Las declaraciones ocurren después de que, el miércoles pasado, Ebrard defendiera el derecho de México a imponer aranceles a mercancías chinas, argumentando que buscan equilibrar condiciones de competencia para la industria nacional, tras la decisión de Pekín de abrir una investigación al respecto.

En esa ocasión, sostuvo que México elevó aranceles en sectores como acero, textiles, calzado y automotriz debido a importaciones con precios "difíciles de igualar".

Puso como ejemplo que el acero chino llega al país a unos 150 dólares por tonelada, cifra que, dijo, refleja subsidios o cargas no equivalentes.

"Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, empiece a emparejarse. Es un derecho que México tiene. No tenemos nada contra China", afirmó entonces, al subrayar que la medida es compatible con las reglas de la OMC.

Durante el lanzamiento del portal del sistema de vinculación entre el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Ebrard resaltó también que México debe reducir la “dependencia” que tienen de otros países especialmente en los sectores farmacéutico y cárnico, de cara a la revisión del tratado comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vamos a reducir a la dependencia inconveniente en algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico”, dijo.

El funcionario precisó que, durante la primera ronda de pláticas formales de revisión del T-MEC, se establecieron términos de referencia.

“Ya establecimos las condiciones, mesas de trabajo y ya establecimos la secuencia que va a haber en las próximas semanas”, apuntó a medios locales. EFE