2-1. Undav da una victoria agónica a una Alemania que tuvo para más

Berlín, 30 mar (EFE).- Un gol de Deniz Undav en el minuto 87 dio a Alemania una victoria por 2-1 ante Ghana en un amistoso en que los dirigidos por Julian Nagelsmann tuvieron ocasiones para más.

Las apuestas de los dos equipos parecieron claras desde el comienzo: Alemania quería tener el balón en la mitad contraria, presionar alto tras pérdidas de pelota y procurar filtrar balones al área ante una Ghana encerrada atrás que parecía esperar posibilidades para salir de contragolpe con balones largos.

Los primeros diez minutos los ghaneses estuvieron acorralados contra su propia área y Alemania tuvo no sólo la pelota sino buenas llegadas.

En el minuto 4 Nick Woltemade tuvo una excelente ocasión a centro de Kai Havertz desde la derecha tras una buena combinación. En el minuto 6 un lanzamiento de falta de Florian Wirtz tocó el poste antes de salir por la línea de fondo.

Después la presión de Alemania amainó un poco pero el dominio seguía y la película de este partido seguía siendo la misma.

Ghana dio muestras de lo que quería hacia el minuto 25 con un conato de contragolpe tras un saque de esquina para Alemania, pero no llegó a generar verdadero peligro.

Tras los primeros diez minutos Alemania afloja un poco pero sigue dominando, Ghana muy metida atrás. Especula con la posibilidad de contragolpe. En el 25 ensaya uno que termina en córner, después en el córner hay una situación peligrosa con un centro al área pequeña que controla Kimmich.

Alemania seguía llevando la inciativa y metiendo balones al área. En el 33 un gol de Wirtz fue anulado por fuera de juego de Woltemade en la jugada previa.

En el tiempo de prolongación, segundos antes del descanso, Havertz, de penalti, abrió el marcador. El penalti se registró cuando Adjetey cortó con la mano un remate de Angelo Stiller dentro del área que iba en dirección a la portería y fue sancionado por el árbitro central Stuart Atwell tras ser alertado por el VAR.

Alemania tuvo un par de ocasiones para aumentar la cuenta en los primeros minutos de la segunda parte. La mejor, un cabezazo al larguero de Woltemade a centro de Lennart Karl en el minuto 53.

Sin embargo, Ghana había esperado con paciencia la posibilidad del contragolpe y la encontró en el minuto 70 cuando Fatawu empató con un remate dentro del área a centro de Köhn desde la izquierda.

Ya en el momento del empate, Alemania había perdido ritmo tras una serie de cambios. Sin embargo, el dominio seguía aunque los alemanes tenían dificultades para llegar.

Sin embargo, en una gran jugada colectiva Deniz Undav logró el gol de la victoria para Alemania en una excelente definición dentro del área, a pase de Leroy Sané.

- Ficha técnica:

2 - Alemania: Nübel; Kimmich, Tah (Rüdigger, m.46), Schlotterbeck, Brown (Raum, m.61); Gross (Goretzka, m.61), Stiller (Vagnoman, m.61); Havertz (Karl, m.46), Gnabry (Undav, m.46), Wirtz (Führich, m.61); Woltemade (Sané, m.77).

1 - Ghana: Asare; Adjetey, Djiku, Pepprah Oppong (Luckassen, m.55); Yirenkyi (Sulemana, m.90+2), Sibo (Owusu, m.46), Thomas Partey, Köhn (Baah, m.90+4); Ayew, Adu (Fatawu, m.66), Semenyo.

Goles: 1-0, m.45+3: Havertz, de penalti; 1-1, m.70: Fatawu; 2-1, m.88: Undav.

Árbitro: Stuart Atwell. Amonestó a Adjetey, Adu y Owusu.

Incidencias: partido amistoso disputado en la MPH Arena de Stuttgart.