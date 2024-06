Japón investiga la muerte de 76 personas que consumieron un suplemento dietético para reducir el colesterol

Las autoridades de Japón han informado este viernes de que han abierto una investigación por la muerte de al menos 76 personas que consumieron un suplemento dietético conocido como 'Beni Koji', utilizado para reducir el colesterol. El ministro de Sanidad japonés, Takemi Keizo, ha confirmado que el Gobierno ha decidido realizar estas pesquisas por su cuenta después de que el caso haya hecho saltar todas las alarmas en el país, donde ya se habían notificado varias muertas presuntamente relacionadas con el suplemento de la farmacéutica Kobayashi. Si bien la propia empresa ha dicho seguir investigando el caso, el ministro ha señalado que es "extremadamente lamentable", por lo que las investigaciones "no pueden ser dejadas a la compañía y deben ser gestionadas directamente por el Ministerio de Sanidad". Asimismo, ha indicado que los familiares de los fallecidos se habrían puesto en contacto previamente con la farmacéutica al sospechar una posible relación. No obstante, la empresa aún no ha emitido conclusiones o informe alguno al respecto, algo que ha sido criticado por el Gobierno nipón, según informaciones de la agencia japonesa de noticias Kiodo. El Ministerio de Sanidad ha registrado hasta el momento unas 170 quejas al respecto, de las cuales 94 han sido descartadas. Varios análisis realizados en 2023 mostraron la presencia de un ácido provocado por el moho azul en el producto. Según el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud, esta sustancia es tóxica para los riñones.

