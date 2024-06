Casteels liquida la sombra de Courtois

Juan José Lahuerta

Leipzig (Alemania), 28 jun (EFE).- Ya nadie habla de Thibaut Courtois en Bélgica. Antes del primer partido de la Eurocopa, fue una losa muy pesada en la concentración de los hombres dirigidos por Domenico Tedesco. Pero sobre todo para su sustituto, Koen Casteels, que partido a partido, minuto a minuto, ha conseguido silenciar al portero del Real Madrid, por fin ausente de verdad sin que su espíritu irrumpa por la concentración de los 'Diablos Rojos'.

Casteels es uno de los mejores porteros de la Eurocopa. Compite por ese honor con muchos nombres. Ahí están Giorgi Mamardashvili (Georgia), Mike Maignan (Francia), Unai Simon (España), Gianluigi Donnarumma (Italia), Jan Oblak (Eslovenia) o Jordan Pickford (Inglaterra). Está en el club de los que apenas han encajado un gol y en el que solo están Maignan y Pickford. El único que les supera es Unai Simón, que luce un prestigioso cero en el casillero de tantos encajados.

Pero Casteels ha tenido que escuchar demasiado el nombre de Courtois antes de llegar al punto de tranquilidad en el que vive ahora. En la víspera de enfrentarse a Francia en los octavos de final, por fin respira con la sensación de haber hecho bien su trabajo, aplaudido por su afición y reconocido por los medios de comunicación de Bélgica.

Es, junto a Kevin De Bruyne, la única buena noticia de una selección irregular que hasta su hinchada dedicó una sonora pitada cuando sus jugadores fueron a saludarles después de un gris empate ante Ucrania (0-0) con el que se clasificaron para octavos de final.

Y si se comparan las estadísticas de Casteels en los tres primeros partidos de la Eurocopa con los tres primeros encuentros de Courtois en el Mundial de Catar, el jugador del Real Madrid es derrotado. Casteels ha detenido el 92,86 por ciento de disparos a puerta recibidos por el 83,3 por ciento de Courtois. En la comparativa de los diez últimos partidos con Bélgica de ambos, en algunos factores también gana Casteels, que suma menos goles encajados (4 por 10), mejor porcentaje de paradas por tiros (84,6 por 76,7), y mejor porcentaje de porterías a cero (70 por 30)

Ahora, en la Eurocopa, Casteels ha sido bastante decisivo. Ha protagonizado intervenciones que han evitado muchos problemas a Bélgica. En la puesta en escena de su selección, derrotada 0-1 por Eslovaquia, no pudo hacer nada para evitar el tanto de Ivan Schranz, que llegó después de un error gravísimo de Doku en una entrega. Tampoco tuvo que intervenir más, pero su actuación no dejó manchas. Fue después, contra Rumanía, cuando Casteels firmó un partidazo memorable que acaparó todos los aplausos.

Bélgica ganó 2-0 a Rumanía, pero Casteels tuvo que emplearse a fondo. Salvó con una estirada tremenda un cabezazo de Florian Bocu; apareció para despejar dos remates a bocajarro clarísimos y completó en total cuatro paradas decisivas, sobre todo un mano a mano ante Dennis Man con el que apagó un incendio porque su equipo sólo ganaba 1-0 cuando obstaculizó con su cuerpo el empate de Rumanía.

Y también apareció en el último encuentro ante Ucrania. Bélgica empató 0-0, pero Casteels atrapó un par intentos de Sudakov y de Yaremchuk, que se encontraron con el portero belga en dos disparos lejanos, y otro de Ruslamn Malinovskyi, que acarició un gol olímpico que evitó el sustituto de Courtois por los pelos. Si no es por él, Bélgica no estaría en octavos de final.

Ya lo dijo antes del inicio de la Eurocopa, tras once años suplente de Courtois y de Mignolet. Era el tercero para todos sus seleccionadores, pero Casteels siempre ha confiado en sí mismo: "No siento ninguna presión extra porque tenga que sustituir a Thibaut Courtois. Nunca he dudado de mí mismo", sentenció el portero recién fichado por el Al-Qadsiah de Arabía Saudí y que dirige Míchel.

Ahora, todo es felicidad y halagos para Casteels. Courtois, lesionado durante casi todo el curso pasado, dejó claro en diciembre que no iría a la Eurocopa. Su reaparición exitosa en las últimas jornadas de Liga y en la final de la Liga de Campeones, reabrió el debate. Pero a Casteels no le importó lo más mínimo. Siguió a lo suyo, con una tranquilidad pasmosa, y en 270 minutos brillantes ha conseguido que nadie hable del que probablemente es el mejor portero del mundo. Por fin para Bélgica, la ausencia de Courtois es real. EFE

jjl/nam