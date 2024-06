Upamecano-Saliba, la defensa de Francia contra la "fuerza" de Lukaku

Dusseldorf (Alemania), 27 jun (EFE).- Inalterables, titulares en cada uno de los tres partidos de la primera fase, William Saliba y Dayot Upamecano son la defensa central de Francia en esta Eurocopa 2024, con un único gol en contra, de penalti, y preparados para encarar el desafío y la "fuerza" de Romelu Lukaku frente a Bélgica en los octavos de final del torneo.

"Sabemos que es uno de los mejores delanteros del mundo. Tendremos que estar muy concentrados. Vamos a hacer todo lo posible para defenderlo bien. Pero no sólo a él, porque hay otros jugadores a su lado", expresó Saliba, el defensa del Arsenal, la sorpresa de la alineación de Didier Deschamps desde el principio como central zurdo, a sus 23 años.

Nunca había atravesado una secuencia de tantas titularidades con Francia, cuatro seguidas, sorprendido inicialmente por su presencia de inicio en el estreno en Alemania 2024 contra Austria. Hasta entonces había disputado catorce duelos como internacional, todos con Deschamps, siete de ellos desde el principio, desde su debut el 25 de marzo de 2022.

"Tengo la suerte de que el entrenador ha confiado en mí en estos tres primeros partidos. Trato de devolver la confianza. Hay más jugadores que pueden jugar en ese puesto", apuntó Saliba, que admitió que no es una situación cómoda para ningún defensa contrarrestar a un atacante de la envergadura y la potencia de Lukaku.

"No tenemos otra opción. Hay que defender a los mejores delanteros. Aquí estamos jugando contra los mejores. Y sabemos cómo hacerlo. Sabemos que es fuerte, no podemos pegarnos demasiado. Vamos a tratar de bloquearlo bien. Es muy, muy bueno. Espero que no esté contento de enfrentarse a nosotros", añadió Saliba.

"Es sencillo cuando juega a tu lado un defensa muy fuerte", señaló el central del Arsenal sobre su compañero Dayot Upamecano, con el que compone la alineación inicial en Francia. "Tiene más experiencia en la selección. Hablamos mucho antes de los partidos, en los entrenamientos, y hemos creado algo bueno. Esperamos seguir así. Hablamos entre nosotros, nos colocamos, confiamos el uno en el otro, hacemos coberturas...", agregó.

Upamecano, central del Bayern Múnich, está consolidado en el once de Deschamps, ya desde el Mundial de Qatar 2022, cuando disputó cinco de los siete duelos del equipo, incluida la final contra Argentina. A sus 25 años, también es, como para Saliba, su secuencia más larga desde el once inicial 'bleu': cinco choques, con dos victorias y tres empates.

"No tengo más responsabilidades que William. Hablamos mucho durante los partidos y antes de ellos. Tiene mucha confianza en sí mismo Saliba. Ha hecho una gran temporada y esto es la continuación de ella. Llegó lleno de confianza del Arsenal. Espero que siga así", apuntó Upamecano sobre su compañero en la zaga, antes de hablar de Lukaku.

"Todos lo conocemos. Sabemos de lo que es capaz de hacer en el campo. Es un jugador que marca muchos goles. Físicamente está por encima de la media. Es muy fuerte. Pero no juega solo. Jugamos contra Bélgica, no sólo contra Lukaku. Tienen otros jugadores con mucha experiencia. Sabemos que Lukaku es peligroso, pero no sólo él", dijo Upamecano.

Habrá otro duelo en el flanco derecho de la zaga de Bélgica: Julen Kounde contra Jeremie Doku. Vertiginoso. "Es uno de los mejores regateadores de Europa. Pero Koundé también es un defensa muy, muy bueno. Ha jugado muy bien estos tres primeros partidos, muy firme. Confiamos cien por cien en Jules y en todo el equipo", remarcó Saliba.

"No le tenemos miedo a Bélgica. No le tenemos miedo a nadie. Y si ellos no nos tienen miedo, eso es bueno para ellos. Estamos preparados para ganar. No va a ser fácil. Es un muy buen equipo con grandes jugadores. Vamos a darlo todo para clasificarnos para los cuartos de final", anunció el central del Arsenal.

La defensa de Francia sólo ha encajado un gol en tres partidos. "Creo que no está mal. Estoy contento porque cuando no encajas apenas goles es bueno para la defensa. Mike Maignan nos salvó mucho. Estamos listos. Siempre podemos hacerlo mejor y vamos a tratar de hacerlo", prosiguió Saliba.

El tanto en contra fue de penalti, contra Polonia. Lo cometió Upamecano. "Cierto que fui demasiado rápido. Podría haberlo hecho mejor. Hay que tomar decisiones. Tomé la decisión de poner el pie. Cuando cometes un error en un partido, antes sí le daba vueltas. Pero ahora no. Ya trato de pasar a la siguiente jugada. El error ya está hecho", incidió él mismo.

En el lado opuesto, en ataque, dos goles en tres duelos. De penalti y en propia puerta. "No me preocupa. En los tres partidos hemos creado muchas ocasiones. Somos muy fuertes ofensivamente. Queremos ganar a Bélgica y llegar lo más lejos posible", apuntó Upamecano.

Y, por delante, un cuadro de suma exigencia. Si Francia gana a Bélgica se medirá en los cuartos de final al vencedor del Portugal-Eslovenia. Si va más allá, hasta las semifinales, podría tocarle bien con España o bien con Alemania, los favoritos para alcanzar esa ronda. "Son complicados los dos lados. En el otro están Suiza o Austria. Nos centramos en Bélgica", añadió Upamecano, preparado, junto, a Saliba para frenar a Lukaku. EFE

