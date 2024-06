Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez confiesan si la paternidad ha 'ablandado' a Jordi Cruz

Jordi Cruz está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. Tras cinco años de discreta relación, el chef y la arquitecta brasileña Rebecca Lima se convertían en padres de su primer hijo, Noah, el pasado 20 de agosto de 2023. Y coincidiendo con el primer cumpleaños de su pequeño, la pareja pasará por el altar en una ceremonia íntima que tendrá lugar el 24 de agosto en el Convent de Blances, en la Costa Brava. Una boda de la que apenas ha trascendido ningún detalle y en la que, como no podía ser de otro modo, estarán presentes los compañeros del jurado de 'Masterchef', Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, con los que tiene una gran amistad. Precisamente con ellos hemos podido hablar en la gala 'Carlos Latre. Inimitable', con la que el showman celebra su 25º aniversario de carrera, y a pesar de su discreción, sí nos han contado algún detalle sobre el 'sí quiero' de Jordi y Rebecca, y han revelado si la paternidad ha 'ablandado' al chef de Abac, el más duro y exigente del popular talent de TVE. "Nos vamos de boda, nos vamos de boda. El 24, ahí lo dejo. Sí, sí, ya lo sabe todo el mundo, así que es público. Ya tocaba que este cabrito nos diera un buen día, ya se lo llevaba diciendo mucho tiempo, digo, joder, a ver si nos das un buen día, que ya toca, y ya por fin. Vamos a pasar, yo creo que, un día muy bonito" ha asegurado Pepe Rodríguez. Entre risas, el dueño del famoso restaurante 'El Bohío', confiesa que aunque él ya intentó "dulcificar a Jordi en su día", han sido "el niño y su chica han venido para suavizarlo". "Es otra persona, no tiene nada que ver, es otra persona, ya no se pone serio, ya no tal. Y eso que las redes sociales le atacan al pobre, ahora que está más dulce, más tranquilo, más sereno que nunca. La vida es así" añade. Una opinión que no comparte con Samantha, que ha asistido al mismo evento acompañada por su hermano Colate Vallejo-Nágera, recién llegado de Miami con su hijo Nicolás -fruto de su relación con Paulina Rubio- para pasar el verano en España: "Pepe está flojo... No estoy de acuerdo... Jordi está igual que siempre. No, lo que es que es muy cariñoso y es verdad, pero bueno, está igual que siempre. Hoy ha estado muy durito" ha apuntado la chef, que a pesar de que cree que el carácter de su compañero no se ha dulcificado con su paternidad, confiesa que se lo pasa "fenomenal" en las grabaciones de 'Masterchef' y se sigue riendo tanto como el primer día. No es el único tema sobre el que ha hablado Samantha, que no ha dudado en felicitar públicamente a Terelu Campos por el embarazo de su hija Alejandra Rubio: "Felicidades, ser abuela es lo mejor que hay vamos. A mi me encantan los niños, me da igual que sean nietos, sobrinos, lo que sea"

