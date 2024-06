Netanyahu afirma que Israel debe acabar con Hamás para evitar que Irán se apodere de Oriente Próximo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que Irán pretende apoderarse de Oriente Próximo, incluido Arabia Saudí, y el primer paso para evitarlo es acabar con Hamás. "El primer requisito es cortar esa mano, Hamás", ha dicho Netanyahu durante encuentro este jueves con una delegación del think tank estadounidense Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional. "Nos desharemos de ellos", ha asegurado. Netanyahu señalado que no basta solo con Hamás, sino que Israel debe también disuadir a otros elementos del "eje terrorista de Irán", en clara alusión al partido milicia chií Hezbolá para evitar esa "conquista" de Oriente Próximo. "Tenemos que lidiar con el eje", ha dicho Netanyahu, quien ha erigido a Israel como el primer eslabón del que Irán intentará deshacerse antes de arremeter contra Europea y Estados Unidos. "Es sólo una cuestión de tiempo", ha afirmado. ACABAR CON HAMÁS PARA APUNTAR HACIA HEZBOLÁ Por otro lado, el jefe de la Fuerza Aérea de Israel, mayor general Tomer Bar, ha asegurado que la derrota de Hamás está cada vez más próxima. "Estamos en medio de la guerra más larga de nuestra historia (...) Llevamos casi nueve meses luchando sin tregua, incansablemente", ha ensalzado. "Hamás en Gaza será derrotado pronto", ha vaticinado el jefe de la Fuerza Aérea, quien ha asegurado que tras vencer al grupo islamista palestino, el Ejército estará listo enfrentarse a Hezbolá en el norte", informa 'The Times of Israel'. "Tenemos los medios para ello, tenemos las capacidades, en verdad tenemos la paciencia y el espíritu de lucha", ha dicho.

