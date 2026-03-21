Los vínculos con el narcotráfico dejan un centenar de policías detenidos o investigados en los últimos cinco años

El arresto en noviembre de 2025 de un agente de la Guardia Civil en el puerto de Bilbao, acusado de transportar 120 kilos de cocaína en su vehículo oficial, ha puesto de relieve la preocupación por la implicación de efectivos policiales en actividades relacionadas con el narcotráfico. Según informó Europa Press, este caso llevó a la apertura de una investigación interna por parte de Asuntos Internos de la Guardia Civil, finalizando con la puesta a disposición judicial del agente y su posterior ingreso en prisión provisional. Este incidente forma parte del balance oficial de detenciones de agentes policiales por presunta vinculación con organizaciones criminales desde 2021.

De acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio del Interior, y publicados por Europa Press, entre 2021 y 2025 han sido arrestados o investigados 106 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. En la respuesta parlamentaria dirigida a EH Bildu, el Gobierno señaló que durante 2025 se registraron 24 casos, cifra que igualó el récord alcanzado en 2023 y que representa el máximo anual de los últimos cinco años. Por el contrario, el año con menor número de agentes implicados fue 2022, con 16 casos.

El Ministerio del Interior proporcionó estos datos a través de una respuesta oficial al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien solicitó un desglose detallado sobre los agentes implicados y el cuerpo policial correspondiente a cada caso investigado o arrestado. Sin embargo, la información ofrecida por el Gobierno no especificó la adscripción de los agentes ni los hechos imputados individualmente, limitándose a informar el dato global de 106 detenidos o investigados desde 2021 hasta 2025.

Diversos casos recientes han intensificado el debate sobre la relación entre efectivos policiales y el crimen organizado. Europa Press recogió también que en diciembre de 2025 fue ingresado en prisión otro agente, entonces jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, detenido por Asuntos Internos de la Policía tras intervenirse 40 kilos de cocaína en el operativo. Este procedimiento se sumó al listado de actuaciones que, según el Gobierno, evidencian la colaboración de cuerpos policiales especializados para identificar y procesar a los funcionarios implicados en actividades ilícitas.

La información aportada por Interior incluye todos los tipos de arrestos o investigaciones abiertas a agentes de distintos cuerpos policiales, aunque evita señalar detalles sobre la institución concreta —Guardia Civil, Policía Nacional u otros— de los miembros implicados en cada episodio. Europa Press detalló que el total de 106 casos se distribuye a lo largo de cinco años, sin aportarse un análisis individual de los expedientes ni revelar los hechos delictivos concretos atribuidos a cada oficial.

El contexto de la respuesta parlamentaria resalta la inquietud existente en distintos sectores políticos sobre la transparencia y la actuación de los cuerpos de seguridad ante la infiltración del narcotráfico. Jon Iñarritu (EH Bildu) insistió en su petición sobre la importancia de conocer no solo el número total de agentes arrestados o investigados sino la naturaleza de los delitos y el cuerpo de pertenencia. A pesar de los intentos por obtener detalles desagregados, la contestación centró el énfasis en la cifra global y en la actuación de los departamentos internos responsables de la investigación y el procesamiento de estos casos.

Según Europa Press, los registros oficiales revelan que cada año recientes operativos en diversas regiones han tenido como resultado la detención de agentes con distintos grados de implicación, lo que representa un desafío permanente para los organismos de control del Estado. Los operativos destacados en Bilbao y Valladolid se suman a una tendencia que, en opinión de sectores parlamentarios, exige fortalecer los sistemas internos de supervisión y depuración en las fuerzas policiales.

La delegación del Gobierno confirmó, de acuerdo con Europa Press, que las investigaciones por estos delitos permanecen a cargo de departamentos de Asuntos Internos, quienes llevan adelante procedimientos que pueden concluir en el ingreso en prisión de los implicados, como ocurrió en sendos casos tanto en el puerto bilbaíno como en Valladolid. La ausencia de información precisa sobre el cuerpo policial de cada caso ha generado solicitudes de mayor transparencia por parte de formaciones como EH Bildu, que reclaman una rendición de cuentas pormenorizada para evitar hipótesis de opacidad institucional.

Durante el periodo evaluado, la cifra de 24 detenciones registradas en 2025 y 2023 evidencia el nivel más alto de los últimos cinco años, marcando un incremento tras el periodo con menos incidencias, que correspondió a 2022. Europa Press subrayó que este fenómeno, según datos oficiales, se corresponde con el despliegue de operativos en varias localizaciones, aunque las autoridades no han vinculado públicamente este aumento a un repunte del narcotráfico o a cambios específicos en la estructura de las organizaciones criminales.

El Ministerio del Interior ha indicado que las investigaciones y arrestos siguen protocolos de actuación determinados y son gestionados por las unidades internas de cada cuerpo policial, asegurando la puesta a disposición judicial de los agentes con presunta implicación. La información divulgada en respuesta a la interpelación parlamentaria refleja la existencia de controles y mecanismos específicos para enfrentar la problemática de la connivencia de miembros policiales con el tráfico de drogas y la criminalidad organizada.

Según publicó Europa Press, la respuesta institucional sostiene que la persecución de estos delitos se apoya en la actuación de los servicios internos y en la colaboración con el poder judicial, sin que se hagan públicos detalles sobre los procesos disciplinarios o penales en curso. La magnitud de los casos registrados refuerza la preocupación acerca de la vulnerabilidad de las fuerzas policiales ante las presiones del narcotráfico, así como la necesidad de mantener sistemas de control efectivos para impedir la infiltración de las organizaciones delictivas en el ámbito de la seguridad pública.