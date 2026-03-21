Aterriza en la base aérea de Torrejón un grupo de 200 militares españoles evacuados de Irak

Después de que la Alianza Atlántica decidiera modificar el mandato de la misión de la OTAN en Irak debido al aumento de las tensiones tras el ataque realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán, el Ministerio de Defensa procedió a evacuar al contingente español presente en ese país del Medio Oriente. Según informó el Ministerio, la escalada del conflicto en la región llevó a la decisión coordinada con los países aliados de retirar a los militares y asegurar su traslado a territorio español.

El medio reportó que en la madrugada de este sábado llegó al país un grupo de 200 militares españoles evacuados desde Irak. El aterrizaje se produjo en la Base Aérea de Torrejón, procedente de Turquía, y el vuelo fue facilitado por un avión A330 del Ejército del Aire. Según detalló el Ministerio de Defensa en sus canales oficiales, a su llegada, los efectivos fueron recibidos tanto por la ministra Margarita Robles como por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Defensa y recogida por varios medios, la decisión de retirada incluyó una operación que permitió el regreso seguro de los militares. El Ministerio agradeció públicamente a los 205 efectivos involucrados en la misión, así como a la tripulación militar encargada de operar la aeronave encargada del traslado, por su participación en la defensa de la paz y la seguridad durante su estancia en el país árabe.

En días previos, casi un centenar de militares españoles ya había abandonado Irak según publicó el Ministerio de Defensa. De ese grupo, 57 efectivos pertenecían a operaciones especiales desplegados bajo la coalición internacional contra el Estado Islámico, conocida como operación Inherent Resolve y liderada por Estados Unidos. Otros 42 formaban parte de la Misión de la OTAN en Irak, la NMI, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio, y fueron reubicados el domingo anterior a la llegada del principal contingente a territorio español.

El Ministerio de Defensa informó que la repatriación se llevó a cabo tras la revisión del mandato de la misión por parte de la OTAN, en respuesta a la situación de creciente inestabilidad causada por acciones militares recientes en la región. Las autoridades españolas tomaron la decisión de actuar en estrecha coordinación con los socios de la Alianza Atlántica, adaptándose al contexto geopolítico generado por la escalada bélica.

La operación de evacuación incluyó una ruta de traslado que pasó por Turquía antes de su arribo a Madrid. Los efectivos españoles formaban parte de misiones internacionales focalizadas en la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la estabilización en Irak. Según consignó el Ministerio de Defensa, todos los movimientos logísticos se concertaron conjuntamente con aliados internacionales para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y el bienestar del personal evacuado.

En los mensajes compartidos a través de las redes sociales, el Ministerio extendió el reconocimiento al esfuerzo mostrado tanto por los militares desplazados como por el personal del Ejército del Aire, responsable de la ejecución del vuelo en el A330. Las operaciones especiales y el personal integrado en la misión de la OTAN constituyen el núcleo de la presencia militar española replegada desde Irak, como indicó el comunicado ministerial recogido por el medio.

El repliegue responde a las directrices de la OTAN tras la actualización del mandato de la misión, motivada por el riesgo de agravamiento del conflicto derivado de la confrontación entre Washington, Tel Aviv y Teherán. La retirada de los efectivos españoles se suma a medidas similares adoptadas por otros países miembros de la coalición en el contexto de imprevisibilidad y tensión regional, según detalló el Ministerio de Defensa.