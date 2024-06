Miguel Ángel Muñoz nos habla de sus proyectos este verano

Cristina Blanco estuvo ingresada a finales del año pasado y la revista Semana publicaba que habían tenido que amputarle una pierna como consecuencia de su enfermedad. Ahora, ya sabemos gracias también a esa publicación, que la madre de Miguel Ángel Muñoz vive en un residencia a 90km de Madrid. Este miércoles pudimos hablar con el actor y preguntarle por el estado de salud de su madre y nos confesaba que los mensajes de ánimo que recibe para ella se los da todas las semanas: "Yo se lo daré de tu parte, se lo doy todas las semanas, claro que sí". Con una agenda profesional repleta de compromisos, Miguel Ángel nos desvelaba que el año pasado tuvo un tiempo para descansar porque "necesitaba tomarme tiempo para mí, me hice un viaje muy lejos y muy largo, estuve en Australia, estuve solo, necesitaba darme ese tiempo para mí, conocer un sitio nuevo, diferente que tenía muchas ganas de conocer". Y es que él es de esas personas que le da igual viajar solo o acompañado, aunque reconoce que hay momentos en los que necesita esa soledad: "Yo no tengo malas compañías, tengo un circulo muy especial y siempre que viajo con alguien, es una buenísima compañía, pero hay veces que también es necesario viajar solo". Tras ese descanso que se tomó el año pasado, este verano toca trabajar. Así mismo nos lo explicaba el actor: "Sigo con la postproducción en un documental que llevo dirigiendo desde el año pasado con una aventura como piloto de carreras y regreso a la serie 'La Moderna', que en pocos días empezamos las grabaciones a la vez que estaré rodando una película hasta finales de septiembre y ahí hay otro proyecto que ya os enterareis pero que no me dejan comunicarlo".

