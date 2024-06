Crisis de opiáceos en EE.UU.: Corte Suprema invalida protección a dueños de Purdue

(Bloomberg) -- La Corte Suprema de EE.UU. invalidó un acuerdo valuado en US$6.000 millones entre Purdue Pharma LP y litigantes que protegía a los propietarios de la empresa de demandas judiciales por su supuesta participación en la crisis de los opiáceos en el país.

El fallo de 5-4 eleva la incertidumbre para Purdue al dictaminar que el acuerdo protegería indebidamente a los propietarios, la multimillonaria familia Sackler. Ésta había acordado renunciar a la propiedad de la empresa —fabricante del analgésico OxyContin— y pagar hasta US$6.000 millones.

En términos más generales, el fallo podría poner fin al uso de una herramienta a la que recurren muchas empresas en quiebra para resolver las demandas generadas por productos nocivos o tóxicos. La herramienta, conocida como liberación no consensuada de terceros, obliga a demandantes a dar su visto bueno a un acuerdo si éste cuenta con el apoyo de la mayoría de las víctimas. Una división del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de bancarrotas se opuso, argumentando que el mecanismo es ilegal.

El Congreso autorizó hace décadas maniobras similares en quiebras relacionadas con demandas por asbesto. Con el tiempo, sin embargo, los abogados y los jueces han utilizado este enfoque para hacer frente a toda una serie de delitos de cuello y corbata. Acuerdos similares han puesto fin a litigios masivos sobre productos peligrosos y a oleadas de demandas por abusos sexuales contra diócesis católicas, los Boy Scouts of America y USA Gymnastics.

“Algún día, el Congreso puede optar por añadir al código de quiebras normas especiales para las quiebras relacionadas con los opioides, como lo ha hecho para los casos relacionados con el asbesto”, escribió el juez Neil Gorsuch para la mayoría. “O puede optar por no hacerlo. De cualquier manera, si hay que tomar una decisión política, eso corresponde al Congreso”.

El acuerdo de Purdue obtuvo un apoyo abrumador de las víctimas de la crisis de opioides que votaron sobre él. Pero una ruidosa minoría mantuvo su oposición a dejar que la familia Sackler no fuera demandada.

Defensores del acuerdo han dicho que las víctimas no obtendrán más dinero de los Sackler llevándoles a juicio, pero el Departamento de Justicia ha dicho que poner fin al acuerdo podría obligar a los propietarios a desembolsar más dinero para las víctimas. Los miembros de la familia Sackler han negado haber obrado mal y han dicho que el acuerdo evita costosos litigios que podrían no tener éxito.

En disidencia, el juez Brett Kavanaugh dijo que la decisión del jueves es devastadora para más de 100.000 víctimas de los opioides y sus familias.

“Las víctimas de opioides y otras futuras víctimas de agravios masivos sufrirán enormemente a raíz de la desafortunada y desestabilizadora decisión de hoy”, dijo Kavanaugh. “Solo el Congreso puede arreglar el caos que ahora se producirá”.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan se unieron a la opinión disidente de Kavanaugh.

Purdue dijo después del fallo que la empresa volverá a ponerse en contacto con sus acreedores “y buscará una nueva resolución que aporte miles de millones de dólares de valor para la reducción de opioides y permita a la empresa salir de la bancarrota”.

La empresa dijo que sigue operando sin interrupción de sus negocios.

Durante los alegatos en diciembre, los abogados que representan a Purdue y al mayor grupo de víctimas dijeron que la empresa podría ser liquidada si se invalida el acuerdo. Un abogado del Departamento de Justicia dijo que las partes podrían volver a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo que no obligue a los objetores a renunciar a sus demandas contra los Sackler.

El Departamento de Justicia alegó que los tribunales federales de quiebras carecen de poder para aislar a los Sackler de las demandas, ya que ellos mismos no habían solicitado protección.

La Corte Suprema detuvo en agosto la aplicación del acuerdo mientras los magistrados escuchaban la apelación.

Las familias de los difuntos Mortimer y Raymond Sackler dijeron en un comunicado el jueves que “mantienen la esperanza de alcanzar una resolución que proporcione recursos sustanciales para ayudar a combatir una compleja crisis de salud pública.”

“Aunque estamos seguros de que prevaleceríamos en cualquier litigio futuro dadas las profundas tergiversaciones sobre nuestras familias y la crisis de los opiáceos, seguimos creyendo que un acuerdo negociado rápido para proporcionar miles de millones de dólares a las personas y comunidades necesitadas es el mejor camino a seguir”, dijeron las familias.

El caso es Harrington contra Purdue Pharma, 23-124.

