Un juez de EEUU levanta parcialmente la orden de silencio de Trump por el caso de soborno

El juez Juan Merchan, que lidera el caso contra el expresidente estadounidense Donald Trump por presunto soborno a la exactriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como 'Stormy Daniels', ha levantado parcialmente la orden de silencio impuesta en el contexto del juicio, y se produce apenas dos días antes del debate presidencial que mantendrá contra el presidente, Joe Biden, en el que se espera que se aborde este tema. Según los nuevos términos, Trump podrá hablar sobre testigos del juicio, incluidos tanto 'Stormy Daniels' como su exabogado personal Michael Cohen, que fue quien efectuó el pago. También podrá hacer declaraciones sobre el jurado, siempre y cuando no revele sus identidades, ya que, afirma Merchan, ya no puede impedirle hablar sobre ellos porque el juicio ha terminado. Sin embargo, no podrá hablar sobre ningún fiscal, personal del tribunal o sus familiares, al menos hasta el día en el que se dicte su sentencia, que está programada para el 11 de julio. En este sentido, ha argumentado que las personas a las que cubre esta medida "deben continuar desempeñando sus deberes legales libres de amenazas, intimidación, acoso y daño". Por su parte, un portavoz de la campaña presidencial de Trump ha criticado la orden y ha afirmado que las partes que se mantienen son "inconstitucionales". "Esta es otra decisión ilegal de un juez altamente conflictivo, que es descaradamente antiestadounidense ya que amordaza a Trump, el principal candidato en las elecciones presidenciales de 2024, durante el próximo debate presidencial", ha sostenido. Trump fue declarado culpable el 30 de mayo de 34 cargos por falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno 'Stormy Daniels' para comprar su silencio. Por su parte, el expresidente ha negado en todo momento las irregularidades.

