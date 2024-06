Última hora. Alejandra Rubio, asustada y muy preocupada por su embarazo tras haberse contagiado de Covid

Importante última hora sobre Alejandra Rubio, que horas después de reaparecer en el plató de 'Así es la vida' y responder con firmeza a las críticas que ha recibido tanto por su próxima maternidad junto a Carlo Costanzia tras solo 5 meses de relación, como por su decisión de anunciar su embarazo a través de una exclusiva en portada de la revista '¡Hola!'. Y es que tal y como ella misma contaba a los reporteros a su llegada a su casa hace varios minutos, tiene Covid. Con mascarilla, al borde del llanto y sin poder ocultar su nerviosismo, la hija de Terelu Campos pedía a la prensa que no la grabasen -algo que lógicamente hemos respetado- porque no están siendo momentos fáciles, ya que contagiarse de Coronavirus estando embarazada ha sido un duro mazazo para ella. Como cualquier futura mamá en su situación, Alejandra tiene miedo de que a su bebé le pueda pasar algo y, aunque no tiene por qué pasar nada ya que muchas embarazadas han tenido el virus, está muy angustiada.

