Marcus Cooper: "Tengo sangre inglesa y corazón español, todos mis éxitos son de España"

El palista Marcus Cooper confesó este miércoles que tiene que "asimilar" que será el abanderado español en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que se celebra el 26 de julio, y que aunque se define como un deportista "con sangre inglesa y corazón español" siempre ha sentido sus éxitos como de España. "Me está costando un poco asimilarlo. Echando cuentas era algo que me tocaba, un secreto a voces, pero hasta que no llega el momento no lo crees. Simbólicamente es tan potente y te pones a valorar la responsabilidad, el orgullo y el amor que conlleva esta situación y se te llena el corazón", dijo en rueda de prensa en el COE. Tras el anuncio oficial de que tanto él como la regatista Támara Echegoyen portarán la enseña nacional en la inauguración de los Juegos, Marcus Cooper dijo que la bandera española es "la más bonita del mundo" y la "del mejor país del mundo". "Que todo el mundo sepa que está en las mejores manos, y de alguien que siente los colores, que ha hecho sonar el himno muchas veces y espero seguir haciéndolo sonar muchas más. Alguien que sabe que todos sus éxitos deportivos son de España", comentó. El palista balear señaló que cada vez que se sube al podio no lo hace solo. "Se suben mis amigos, mi familia, los sanitarios, mi club, las federaciones, el CSD, el COE, los patrocinadores y la prensa. Todos subimos al podio y celebramos los éxitos. Animamos a todos a que vayamos a París al menos a por 23 medallas, y luego lo celebramos quizás en el COE", deseó. El abanderado español, nacido en Oxford, se retrató como un deportista "de sangre inglesa con corazón español", y recordó que la generación de sus tatarabuelos ya veraneaba en Mallorca. "¿Presión por la bandera? Nadie se mete más presión que la que yo me pongo. Los palistas tenemos mucha presión, pero es positiva y forma parte de nuestro trabajo. Yo voy a por todas", sentenció.

Compartir nota: Guardar Nuevo