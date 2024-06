La región semiautónoma del Kurdistán fija el 20 de octubre para las parlamentarias tras dos años de retrasos

Las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí han anunciado este miércoles que las próximas elecciones legislativas tendrán lugar el 20 de octubre, después de una serie de aplazamientos que han impedido que se celebraran en el plazo previsto, hace ya más de dos años. "Hemos decidido fijar la fecha del 20 de octubre para las elecciones generales para el sexto mandato del Parlamento de la región iraquí del Kurdistán", ha dicho el portavoz de la Presidencia kurda, Dilshad Shahab, según ha recogido la cadena de televisión kurda Rudaw. "Esta fecha no es la que todo el mundo había apoyado, pero es la que hemos elegido al final. No hay más solución que celebrar las elecciones parlamentarias", ha señalado, antes de agregar que las autoridades cooperarán con la comisión electoral para sacar los comicios adelante. En este sentido, Shahab ha recalcado que las autoridades "están convencidas de que no hay excusas" y ha expresado su esperanza de que las elecciones tengan lugar, antes de reseñar que las disputas en torno a los escaños reservados a minorías, que "era el principal problema", han sido resueltas. La Alta Comisión Electoral Independiente (IHEC) de Irak había sugerido previamente el 5 de septiembre como fecha para las parlamentarias en el Kurdistán iraquí, si bien el lunes reconoció que sería "difícil" que tuvieran lugar en esa fecha debido a que la Presidencia kurda aún no había emitido un decreto formalizando la convocatoria. En este sentido, Imad Yamil, uno de los portavoces del organismo, ha aplaudido el anuncio de este miércoles y ha señalado que iniciarán los preparativos para organizar los comicios. "La fecha de las elecciones es muy apropiada y la aplaudimos", ha remachado. Previamente, el Tribunal Federal Supremo de Irak había anunciado el mayo la suspensión de los preparativos para las elecciones, entonces previstas para el 10 de junio, después de que el primer ministro kurdo, Masrur Barzani, presentara una apelación contra la distribución de los escaños para minorías étnicas y religiosas, tildada en febrero por el tribunal como "inconstitucional". Las elecciones legislativas en el Kurdistán iraquí estaban previstas originalmente para 2022 pero han sido objeto de constantes aplazamientos por las desavenencias entre sus partidos --y entre estos partidos y el Gobierno iraquí-- sobre los términos de la ley electoral y, en términos generales, sobre la estructura política de la región autónoma.

