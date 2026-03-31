El Informe de Habilidades Laborales 2026 de Coursera revela una rápida aceleración de la IA en México, con un aumento del 886 % en el aprendizaje de la Generación IA

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la inteligencia artificial transforma las industrias a nivel mundial, México entra en una fase decisiva de la transformación de su fuerza laboral. El nuevo Informe de Habilidades Laborales 2026 de Coursera, Inc. (NYSE: COUR), plataforma líder mundial de aprendizaje en línea, revela una marcada aceleración en el desarrollo de capacidades de IA entre los estudiantes empresariales, lo que indica que las organizaciones están pasando de la experimentación a la implementación a gran escala.

Basándose en las experiencias de seis millones de estudiantes de empresas en casi 7000 instituciones, el Informe de Habilidades Laborales 2026 analiza las tendencias de habilidades en tres áreas profesionales de alta demanda que impulsan el valor y la innovación: Datos, TI y Desarrollo de Software y Productos.

La adopción de la IA generativa se expande rápidamente. Las inscripciones en IA generativa empresarial en México crecieron un 886 % interanual, mientras que las inscripciones en Certificados Profesionales aumentaron un 240 %, lo que refleja una fuerte demanda de credenciales reconocidas por la industria y orientadas al empleo.

Según Accenture Research (2025), en un escenario de adopción, la IA generativa podría aumentar el PIB de México en aproximadamente US$305 mil millones, lo que equivale a un crecimiento anual promedio de alrededor del 2.9 % hasta 2038. El mismo análisis estima que hasta el 40 % de las horas de trabajo podrían verse afectadas por la IA generativa, lo que subraya la importancia de la preparación de la fuerza laboral y las estrategias proactivas de transición del talento.

Fortalecimiento de las bases digitales de México. A medida que se acelera la adopción de la IA, las organizaciones están reforzando la infraestructura necesaria para escalar de forma segura. Las inscripciones en Computación en la Nube crecieron un 146%, las de Seguridad de Redes un 130% y las de Desarrollo de Software un 120%. En el grupo de estudiantes de Datos, el Análisis de Datos (+141%) y SQL (+127%) siguen siendo prioridades clave, lo que evidencia la inversión sostenida en analítica y productividad a medida que las empresas modernizan sus operaciones.

Las capacidades humanas aumentan a la par de la automatización. El crecimiento tecnológico se ve acompañado por una fuerte demanda de liderazgo y habilidades cognitivas. Las inscripciones en Pensamiento Crítico aumentaron un 243 %, las de Gestión del Cambio un 146 % y las de Gestión de Productos un 79 %.

«El Informe de Habilidades Laborales 2026 deja claro que México está entrando en una nueva fase de madurez digital, donde la adopción de la IA se está integrando en todos los sectores en lugar de limitarse a iniciativas de innovación aisladas», afirmó Dorota Zawistowska, Directora de Empresas para Latinoamérica en Coursera. «Las empresas están invirtiendo en capacidades prácticas de IA y en bases digitales más sólidas para impulsar la productividad. Mantener este impulso requerirá un enfoque continuo en las habilidades y una gobernanza clara para garantizar que la IA genere un valor empresarial cuantificable».

El Informe de Habilidades Laborales 2026 de Coursera ofrece información valiosa para empresas, gobiernos e instituciones educativas que buscan comprender las habilidades de mayor crecimiento que están dando forma al futuro del trabajo. Descargue el informe completo aquí.

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FUENTE Coursera