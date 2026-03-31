Liga F marca un récord histórico de audiencia con el Real Madrid-FC Barcelona

La incorporación de ventanas televisivas adicionales para el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona ha expandido considerablemente su impacto, al abrir el acceso tanto a audiencias tradicionales como digitales. Según informó Liga F, el encuentro de la jornada 24 de la Liga F Moeve 2025-2026, jugado el pasado domingo a las 21.00 horas, alcanzó una audiencia media de 685.335 personas y un total de 2.098.354 usuarios únicos mediante emisiones abiertas en 'Teledeporte' y 'TV3', junto a plataformas digitales y servicios de pago como 'DAZN' y 'Movistar'. Este registro representa la cifra más alta alcanzada en la historia de la competición, superando en un 27 por ciento el seguimiento obtenido por el mismo duelo la temporada anterior.

De acuerdo con la información difundida por Liga F a través de una nota de prensa, la estrategia audiovisual adoptada recientemente, basada en la emisión en abierto de partidos destacados, ha resultado determinante en este crecimiento de las cifras de espectadores. Liga F señaló que el nuevo modelo actúa como "palanca estratégica para el crecimiento de la competición" y ha permitido que un encuentro de alta demanda como el clásico femenino multiplique la visibilidad del fútbol femenino entre públicos diversos.

El medio reportó que la tendencia ascendente en las audiencias responde a la puesta en marcha del acuerdo para la emisión gratuita, una medida que ha fortalecido al producto audiovisual y consolidado el posicionamiento de la Liga F entre los principales espectáculos deportivos del país. Según explicó Liga F, el impacto trasciende el ámbito del consumo televisivo inmediato, ya que favorece la exposición de los clubes participantes y de las futbolistas, lo que considera esencial para el desarrollo estructural de la liga y para la aparición de nuevas figuras en el fútbol femenino.

La patronal enfatizó que estos resultados forman parte de una senda de crecimiento sostenido desde la adopción de este sistema de emisiones, y considera que la consolidación de audiencias mayores ayuda a generar una base más estable para el futuro del torneo. El incremento del 27 por ciento en la audiencia, comparado con la edición anterior del clásico, refuerza la percepción sobre el impacto directo de las nuevas políticas de difusión impulsadas por la organización.

Liga F expresó su compromiso de trabajar de la mano con los operadores audiovisuales, tanto los tradicionales como los digitales y de pago, con el objetivo de impulsar aún más la visibilidad de la competición. Entre las prioridades señaladas por el organismo figura la mejora de la experiencia del espectador, el avance hacia la sostenibilidad del modelo y la consolidación de un crecimiento constante, tanto en términos de audiencia como de prestigio.

El ente organizador subrayó que la mayor visibilidad facilita la generación de nuevos referentes en el fútbol femenino, lo que, a su juicio, contribuye no solo a que más personas conozcan la liga, sino que también ayuda al crecimiento profesional de las deportistas y de los clubes involucrados. Además, señaló que la estrategia de emisión en abierto busca además que la oferta deportiva resulte más accesible para el público, permitiendo que un público amplio pueda seguir los partidos tanto en canales abiertos, como en plataformas digitales y de pago.

El récord de audiencia registrado marca un hito para la Liga F y para el desarrollo del fútbol femenino en España. La organización considera que la combinación de estrategias orientadas a la visibilidad y a la sostenibilidad repercute de forma positiva tanto en la competición como en el entorno deportivo a nivel nacional. Según consignó Liga F, la apuesta por el crecimiento y la consolidación de la liga incluye la colaboración permanente con los operadores de medios, así como la promoción de experiencias que fortalezcan la conexión con los espectadores y seguidores de la máxima categoría del fútbol femenino español.